Les gérants crédit entament le dernier trimestre avec prudence

La prudence reste de mise à l’amorce de la dernière ligne droite de 2023. Les 29 gérants du Panel Crédit de L’Agefi, ayant répondu entre le 20 et le 28 septembre, maintiennent leur position neutre tant dans leur exposition sur le marché du crédit que dans leur perspective de spread à un mois.

Concernant l’exposition, 16 panélistes sont neutres, contre 11 à surpondérer et 2 seulement à sous-pondérer (Scor IP et Swiss Life AM). Les changements opérés par les gérants au cours du mois se neutralisent quasiment puisque quatre sont passés à surpondérer (Allianz GI, CPR AM, Edram et UBP) au lieu de neutre alors que trois sont devenus plus prudents passant de surpondérer à neutre (Candriam, OFI Invest AM et Schelcher Prince Gestion). Les mouvements sont plus marqués sur la perspective de spreads, pour laquelle 12 sont neutres, 11 ont une perspective négative et 6 une positive.

Quatre gérants sont passés à perspective positive (trois depuis à neutre, Amundi, Edram et Muzinich, et un depuis négative, Oddo BHF AM) tandis que La Française AM est revenue à perspective neutre au lieu de négative le mois précédent. Un seul panéliste est plus pessimiste, Slam qui revient à une perspective de spread négative.

Après avoir accueilli le mois dernier le gérant Van Lanschot Kempen IM en septembre, le Panel Crédit ouvre ses portes à deux nouveaux venus : Auris Gestion et Corum Butler. Le premier débute avec une exposition neutre et une perspective négative sur les spreads. Sa catégorie de notation préférée est dans la moyenne du panel à BBB et son secteur favori, les émetteurs financiers, est également identique à la moyenne du panel, mais sur la partie subordonnée. Le gérant se distingue aussi par une poche de liquidité élevée de 10%, cohérente avec sa prudence sur ce marché, alors que la moyenne du panel est bien en deçà à 4,2%.

Seul Scor IP a un part de cash plus importante à 15% (sous-pondérer en exposition et perspective de spread négative). Corum Butler est positif dans l’exposition au marché avec une perspective toutefois négative sur les spreads de crédit. Sa notation préférée est B+, en raison d’un biais davantage high yield (HY), avec une poche de cash assez réduite à 3% et une préférence pour les dettes d’entreprises non financières.

Résilience du crédit

A l’instar de l’ensemble des classes d’actifs, le crédit a été quelque peu chahuté en septembre, mais sur sa composante taux. Le marché s’est ajusté au nouveau paradigme de taux durablement plus élevés, prôné par les banques centrales. Les courbes de taux se sont repentifiées avec des taux réels nettement positifs et au plus haut depuis des années.

En dépit du spectre d’une stagflation en Europe, la classe d’actifs crédit a néanmoins fait preuve de résilience. «Le crédit a résisté par rapport aux autres classes d’actifs dans un environnement un peu plus chahuté depuis août», souligne Olivier Becker, conseiller en investissement obligataire chez Corum Butler. Le HY euro affiche même une performance légèrement positive (+0,33%) sur les deux derniers mois contre une baisse de 1,1% du HY américain et de 1,4% pour l’investment grade (IG) euro. Les actions sont elles nettement en retrait entre et 6 et 7% à Wall Street comme en Europe.

La performance des spreads depuis juin s’explique dans une large mesure par l’amélioration des attentes de croissance économique américaine, selon Juan Valencia, stratégiste chez SG CIB. La reprise du marché primaire, soutenue des deux côtés de l’Atlantique, n’a que peu affecté les courbes secondaires.

Mais le stratégiste de SG CIB se veut prudent pour la fin de l’année : «Alors que les trois derniers mois de l’année ont tendance à être positifs pour le crédit, nous pensons que cette fois-ci, ce sera différent. Des taux durablement plus élevés, des coûts de refinancement en hausse, des taux de défaut en progression et une détérioration de la qualité du crédit (en particulier aux États-Unis) ainsi que la récente hausse des prix du pétrole (entre autres) devraient maintenir les actifs risqués sous pression.» Le crédit ne devrait pas faire exception.