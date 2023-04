Les fonds monétaires américains croulent toujours sous les liquidités

Rien ne change sur les marchés monétaires américains. La Fed a débuté la réduction de son bilan (quantitative tightening, QT) depuis juin, à hauteur de 95 milliards de dollars par mois depuis septembre, dont 60 milliards de bons du Trésor. A ce rythme, plus de 1.600 milliards de titres arrivés à échéance n’auront pas été réinvestis entre 2022 et 2023 à son actif, qui a déjà baissé de 8.965 à 8.489 milliards en sept mois. Dans le même temps, les réserves des banques à la Fed ont chuté de 4.257 à 3.117 milliards (-1.140) avec la hausse des taux et le ralentissement de l’économie induit. Quant à celles du Trésor américain, qui va continuer à puiser dans son compte faute de pouvoir relever ses émissions de dettes avec la limite du plafond atteinte, elles ont chuté de 964 à 377 milliards (-587).

La rapide baisse des réserves n’a cependant pas permis de réduire les liquidités des fonds monétaires (MMF govies) qui sont redéposées chaque nuit à la Fed : ces opérations de «mise en pension» inversée au jour le jour (reverse repo ou RRP O/N), qui avaient atteint 2.200 milliards au début de l’été, n’ont que très peu bougé depuis. «Cette situation paradoxale, où la ‘liquidité banque centrale’ est réduite assez rapidement via les réserves auprès de la Fed sans baisse du montant RRP O/N reste plus structurelle, rappelle Guillaume Martin, stratégiste taux chez Crédit Agricole CIB. La croissance des bilans bancaires a été importante en 2020-2021, davantage au travers du crédit que des dépôts bancaires, et les fonds monétaires en face se retrouvent avec trop peu de collatéral de type bons du Trésor à court terme (T-Bills).»

Enjeux réglementaires ?

Une récente étude de la Fed de Kansas City, qui se demandait si les effets de la réglementation bancaire en matière de fonds propres n’avaient pas découragé les banques à promouvoir leurs comptes de dépôts et entraîné une augmentation de l’utilisation de la facilité RRP O/N par les fonds monétaires, arrivait au même constat d’opportunités d’investissement trop limitées par rapport aux masses de liquidités concernées. De fait, certains appellent à renouveler l’exemption temporaire (d’avril 2020 à mars 2021) au calcul du ratio de levier supplémentaire (SLR) des grandes banques intermédiaires. Ces dernières pouvaient ne pas inclure au dénominateur leur détention de Treasuries et de réserves à la banque centrale. Mais les auteurs de l’étude expliquent que l’utilisation de la RRP O/N a depuis largement dépassé l’effet «fin d’exemption» pour d’autres motifs réglementaires, liés à la poursuite de la politique monétaire accommodante jusqu’à 2022. Et ce, alors même que les «MMF govies», qui ont l’obligation de détenir des actifs à court terme comme les T-Bills ou les dépôts RRP O/N, ont plutôt connu des décollectes en 2022 au profit de fonds monétaires moins contraints («MMF prime»).

«La facilité RRP O/N, toujours rémunérée 5 points de base (pb) de plus que le bas de la fourchette des Fed funds (4,30% actuellement), permet un rendement des Gov MMF relativement bon compte tenu de leur profil de risque et liquidité, même si ça reste inférieur à celui des US Treasuries à 3 mois (4,68%)», poursuit Guillaume Martin. Et ce même si les fonds monétaires ont plutôt délaissé les T-Bills depuis 2021. «La Fed pourrait bien sûr réduire le taux des RRP O/N (ou les montants et fonds éligibles), mais cela aurait pour effet de réduire les autres taux courts : le taux Fed funds effectif (EFFR à 4,33%), les taux de dépôts, les taux des T-Bills, dont l’encours a pourtant diminué de 1.400 milliards depuis mi-2020. Cela pourrait forcer certains Gov MMF à refuser de nouveaux encours. En cas de transfert vers les fonds ‘MMF prime’, le taux des ‘commercial papers’ des banques baisserait aussi.»

Ce n’est pas l’esprit du resserrement monétaire encore en cours pour lutter contre l’inflation – et l’effet du QT sur ces maturités semble limité. L’expert ajoute que «le dernier décile des Fed funds a connu cet automne quelques sauts de volatilité, également liés aux premières difficultés de petites banques à se refinancer sur ce marché alors que diminuent les dépôts, dont elles pourraient être obligées de remonter la rémunération». Le constat semble similaire pour le taux interbancaire qui fait désormais référence pour les opérations de repo entre institutions financières (Sofr).

La Fed de Kansas City suggère en conclusion que cette situation particulière pourrait se normaliser une fois que les marchés (investisseurs, fonds monétaires, épargnants…) seront rassurés par la stabilisation des taux et chercheront des placements alternatifs.