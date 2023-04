Les Etats-Unis traversent un resserrement monétaire inédit

Les indices d’activité ISM sont désormais en contraction aux Etats-Unis, depuis novembre pour l’ISM manufacturier et décembre pour l’ISM des services - ce qui n’était pas arrivé dans les deux cas depuis mai 2020. Malgré tout, la Réserve fédérale devrait poursuivre encore son mouvement de hausse sur les taux Fed funds : de 25 points de base (pb) à 4,75% pour le haut de fourchette en février selon les marchés de swaps et de futures, et non plus 50 pb comme prévu début décembre, puis encore 25 pb à 5,00% en mars.

«Certains gouverneurs ont aussi commencé à évoquer une hausse de seulement 25 pb en février, mais cela reste peu probable, estime Frederik Ducrozet, chef économiste de Pictet WM. Au bout du compte, ce sera la première fois de l’histoire que la Fed continue à monter ses taux alors que les indices ISM sont en contraction.»

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé qu’elle devrait augmenter son taux directeur de 50 pb en février, en mars, et peut-être encore en mai, potentiellement de 2% à 3,50% donc. «Ce serait aussi la première fois de l’histoire que la BCE va continuer à monter ses taux alors que la Fed a arrêté», ajoute Frederik Ducrozet, même si la Bundesbank avait pu le faire avant 1999. Avec une différence notable cependant : aux Etats-Unis le potentiel de croissance et le niveau de la demande sont repassés très au-dessus de la tendance d’avant-Covid depuis 2021, ce qui n’est toujours pas le cas en zone euro où ils restent, même d’après les dernières estimations des économistes de la BCE, bien au-dessous.

{"title":"","image":"297703","legend":"","credit":""}