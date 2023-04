Les devises émergentes coincées entre croissance chinoise et politique monétaire américaine

Les devises émergentes ont quasiment effacé ces derniers mois la dépréciation face au dollar qui a suivi la guerre en Ukraine. L’indice MSCI EM Currency gagne même 1,5% depuis le début de l’année quand l’indice dollar DXY, qui est calculé à partir des devises des principaux partenaires des Etats-Unis, perd 2%. Mais ces évolutions ne traduisent pas la volatilité plus marquée des dernières semaines.

Après avoir subi l’effet de l’aversion pour le risque consécutif aux craintes sur le système bancaire américain, les devises émergentes ont de nouveau été affaiblies ces deux dernières semaines. Le won coréen accuse la pire performance (-3,4% face au dollar) devant plusieurs devises d’Amérique latine, dont le real brésilien (-2,2%). La dépréciation des monnaies latino-américaines inverse la tendance haussière de début d’année et s’expliquent par des raisons spécifiques à chaque pays, comme les discussions sur la réforme des règles budgétaires au Brésil ou la destitution du ministre des Finances colombien.

La baisse de la devise coréenne confirme, pour sa part, une dépréciation déjà engagée depuis plusieurs semaines. «L'évolution décevante du won coréen fournit une preuve supplémentaire que le pari lié à la réouverture de la Chine peine à retrouver une dynamique haussière cette année», relève Lee Hardman, analyste marché des changes chez MUFG. Le phénomène affecte la plupart des devises asiatiques, qui ne sont pas parvenues à se renforcer davantage face à un dollar pourtant affaibli par rapport à la plupart des autres devises.

«Si l’on regarde la performance de l’ensemble de l’univers des devises depuis le début de l’année, y compris celles du G10, la faiblesse du dollar se voit principalement par rapport aux devises d’Amérique latine et d’Europe», constate Eric Robertsen, stratégiste en chef chez Standard Chartered Bank.

Croissance chinoise

La faiblesse des devises asiatiques témoigne aussi des tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis. La forte croissance surprise du premier trimestre en Chine n’est pas parvenue à leur redonner un élan. «La croissance chinoise est l’un des trois critères d’évolution des devises émergentes aux côtés de l’évolution du dollar et de la politique monétaire américaine et du prix des matières premières, dont de nombreux pays émergents sont exportateurs», explique Didier Lambert, gérant dette émergente chez JPMorgan AM. Ce dernier a relevé sa prévision de croissance en Chine cette année à 5,5%, dans la moyenne basse du consensus des économistes.

Mais pour le gérant de JPMorgan AM le principal moteur de l’évolution des devises aujourd’hui est ailleurs: «la perspective sur la politique monétaire américaine et le dollar empêche un rallye des devises émergentes». Les monnaies asiatiques sont les plus sensibles en raison du niveau bas de leurs taux, notamment le won coréen, également affecté par des facteurs domestiques avec le ralentissement du cycle des semi-conducteurs. Le taux directeur de la Banque de Corée est de 3,5% et le taux 3 mois à 3,23%.

Les devises d’Amérique latine, ainsi que celles d’Europe centrale (qui sont également liées à l’euro), sont davantage guidées par les facteurs domestiques, car le différentiel de taux avec les Etats-Unis est plus large, ce qui permet de mieux amortir le resserrement monétaire américain. Les taux courts sont à deux chiffres comme au Brésil où le taux de la banque centrale, le Selic, est à 13,75% et le taux 3 mois à 14,5%.

«Dans nos portefeuilles, nous sommes toutefois moins exposés aux devises qu’aux taux qui offrent plus de potentiel grâce au cycle de désinflation aujourd’hui engagé sur les marchés émergents contrairement aux marchés développés», souligne Didier Lambert. Les banques centrales, qui ont anticipé leur resserrement monétaire, vont ainsi rentrer dans un cycle de baisse de taux favorable à la classe d’actifs. «La banque centrale d’Uruguay a été la première à assouplir ses conditions monétaires la semaine passée», souligne le gérant qui anticipe un geste similaire au Brésil et au Chili dans les prochains mois, au Mexique un peu plus tard en raison de l’influence de la Fed, puis en Europe avant l’Asie qui a moins relevé ses taux et où l’inflation est moins soutenue.

