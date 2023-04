Les défis économiques sont énormes pour le futur président turc

L’élection turque est un événement majeur. Du point de vue de la politique intérieure et de la trajectoire économique que mènera le futur président, avec des conséquences sur les marchés financiers, mais aussi géopolitique du fait de la position stratégique du pays entre Orient et Occident et membre de l’Otan. C’est avec un mois d’avance sur la date initiale que les électeurs turcs se rendront aux urnes pour élire leur président et leurs représentants au parlement pour les cinq prochaines années.

Prétextant d’un mois de juin chargé en événements, Recep Tayyip Erdogan, le président en poste et candidat à sa réélection, a avancé le premier tour du scrutin au 14 mai (le second tour de la présidentielle étant fixé au 28 mai). Ce dernier se présente pour un troisième mandat alors qu’il ne peut se représenter qu’une seule fois à sa réélection, sauf si les élections sont anticipées, ce qui n’est pas réellement le cas. Aux termes de la révision constitutionnelle de 2018, la Turquie a adopté un régime présidentiel, le président cumulant aussi la fonction de chef du gouvernement qui a été supprimée. Les partisans de Recep Erdogan affirment que la révision constitutionnelle a remis à zéro le compteur du nombre de mandats présidentiels et qu’il ne s’agirait que de la première fois qu’il se représente.

Au coude-à-coude

Après avoir été distancé dans les sondages par le candidat d’opposition (une coalition hétéroclite des six principaux partis d’opposition), alors que la gestion désastreuse des secours lors des tremblements de terre qui ont touché le sud-est du pays en février a durement affecté sa popularité, l’actuel président est désormais au coude-à-coude avec son principal rival, Kemal Kilicdaroglu, au premier et au second tour, en se présentant comme le garant de la reconstruction. La coalition d’opposition, appelée la Table des Six, dont la principale mesure est de revenir au système parlementaire, a choisi volontairement un candidat peu charismatique dont le sort est d’occuper un poste vidé à terme de tout son pouvoir.

Pour les investisseurs et les économistes, quel que soit le vainqueur, il va devoir rompre avec la politique économique menée depuis deux ans et l’interventionnisme du président turc qui a provoqué une chute de la devise (la livre turque) et exacerbé l’inflation, une envolée des déficits courants et budgétaires et une fuite des capitaux. En cause, le choix peu orthodoxe de Recep Erdogan d’assouplir la politique monétaire turque (quand d’autres banques centrales ont relevé leurs taux face au risque d’inflation et au durcissement de sa politique par la Fed) estimant que c’était le seul moyen de faire baisser l’inflation et de soutenir l’activité via les exportations.

Mais cette politique est jugée insoutenable. Si l’économie demeure résiliente, avec une anticipation de la croissance toujours robuste cette année malgré les conséquences des tremblements de terre, les risques sont avant tout externes, selon les économistes d’Allianz Trade. La récente trajectoire de la livre turque témoigne de ces inquiétudes à l’approche de l’élection, ce qui risque d’affecter encore une inflation certes en baisse à 50,5% en mars sur un an (pic de 85,5% en octobre 2022) en raison des effets de base favorables notamment sur l’énergie mais l’inflation sous-jacente devrait rester élevée (40% en moyenne cette année selon les prévisions d’Allianz Trade).

Depuis début avril, le rendement des emprunts à 2 ans turcs a bondi de 5 points à 16%. Les opérateurs sur ce marché anticipent donc un changement de politique économique et monétaire. «Le financement externe reste une préoccupation», affirme Muhammet Mercan, chef économiste Turquie chez ING. De fait, non seulement les comptes externes continuent de se dégrader mais les investissements étrangers sont aussi faibles. «Les dépôts des étrangers placés dans le système bancaire et les emprunts du Trésor ont joué un rôle clé dans le compte de capital en janvier, bien que les flux totaux soient très faibles», poursuit ce dernier. La forte dégradation du compte courant est non seulement liée à la hausse du coût de l’énergie, d’autant que la livre est faible, mais aussi au bond des importations d’or. La dédollarisation des comptes bancaires (pour soutenir la devise) au profit de la livre turque a certes bien fonctionné, comme le souligne Allianz Trade (61% des dépôts en mars 2023 contre 37% en décembre 2021), mais a aussi poussé à des achats d’or par les agents économiques pour se couvrir contre l’inflation.

La faiblesse des réserves de change à moins de 3 mois d’importations en brut et 33% seulement des dettes externes à 12 mois en net (le niveau adéquat étant de 100%) est un autre point de vulnérabilité. «Les réserves internationales de la Turquie restent dangereusement basses, reflétant un risque de liquidité externe toujours très élevé», jugent les économistes d’Allianz Trade. Le futur président ne pourra pas éternellement s’appuyer sur ses donateurs du Moyen-Orient.