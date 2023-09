Les cours du gaz remontent à nouveau en Europe

Les cours du gaz naturel européen (contrat à 1 mois TTF à Rotterdam) ont atteint un plus haut niveau depuis un mois à 44,30 euros/MWh en gagnant près de 8% lundi. Cette hausse brutale intervient après qu’une interdiction surprise de Moscou sur l’exportation de certains carburants a ravivé les inquiétudes concernant plus largement les approvisionnements énergétiques en provenance de Russie. Les cours avaient déjà gagné près de 10% au cours de la semaine dernière à cause de l’annonce de certaines activités de maintenance persistante en Norvège. Et ce, malgré la fin des grèves dans les usines d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) australiennes débutées fin août-début septembre.

Les stocks européens sont pourtant bien remplis à 95% des capacités (1.080 TWh) avant le début de l’hiver. Mais le marché reste très sensible à toutes les nouvelles : Moscou a annoncé jeudi une interdiction temporaire des exportations de diesel et d’essence, augmentant ainsi les prix du pétrole et des produits pétroliers, des hausses qui se sont ensuite étendues à d’autres matières premières. Pourtant, l’Union européenne (UE) ne dépend que pour moins de 10% du gaz russe – au lieu de plus de 30% de sa consommation avant l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Par ailleurs, aucun rapport n’indique clairement que ses importations pourraient vraiment être affectées : le continent ayant terminé l’hiver 2022-2023 avec des stocks très élevés (55% des capacités), les besoins d’approvisionnement hebdomadaires ont été presque divisés par deux. Cela n’a donc pas été nécessaire de compter sur plus de 500 millions de m3 par semaine en provenance de Russie, ou 25-26 milliards de m3 (bmc) cette année, à comparer à quelque 360 bmc (3.500 TWh) consommés par l’UE en 2022.

Selon les relevés hebdomadaires du Bruegel Institute, l’approvisionnement reste stable via les gazoducs ukrainiens, mais a baissé depuis trois semaines via les gazoducs turcs. Certains traders considèrent donc la nouvelle interdiction sur le diesel comme un risque de voir couper définitivement le robinet sur le gaz russe. L’UE devra à nouveau remplir ses espaces de stockage quand ils vont commencer à se vider fin octobre-début novembre, selon les pays. D’autres estiment que la hausse des cours TTF est uniquement corrélée à la hausse des prix du pétrole et aux effets sur celui-ci des annonces sur le diesel russe.

Les négociants surveillent également les flux en provenance de la Norvège - devenue premier fournisseur de l’Europe -, qui se rétablissent lentement après des pannes prolongées de cet été. L’approvisionnement en GNL semble aussi caler, à la suite d’une récente baisse des flux vers un des plus grands terminaux de liquéfaction des Etats-Unis (Sabine Pass, Louisiane).

