Les contradictions de la politique du logement

Alain Tourdjman, directeur des études et prospectives du groupe BPCE

La politique publique du logement privé durant cette mandature a prolongé jusqu’à l’extrême un raisonnement d’une cohérence sans faille… pour autant que l’on évite de s’interroger sur sa logique auto-réalisatrice. Le diagnostic d’un marché à plusieurs vitesses où coexistent des zones en excès d’offre – avec des prix bas et une vacance élevée –, des zones relativement équilibrées et des zones en excès de demande – marquées par une faible vacance et des prix élevés – a conduit assez logiquement à concentrer l’effort de construction sur ces dernières. De façon générale, la concentration des aides publiques sur les zones denses à forte demande apparente a accompagné la migration des emplois puis de la population vers les métropoles. Le rôle pivot joué par le zonage comme critère territorial d’attribution des aides, en privilégiant les zones dites tendues (A, Abis et B1) regroupant l’Ile-de-France et les grandes agglomérations du pays, soit environ 45 % de la population, a accentué la dynamique de métropolisation. Les enjeux de la transition énergétique ont permis de boucler la boucle : la prévalence de l’habitat individuel dans les zones à faible demande les disqualifiant également du fait d’une dépense énergétique et d’une consommation de surface artificialisée par ménage beaucoup plus élevée que dans les zones « en excès de demande ».

Pour autant, cette spirale autoentretenue de développement de la demande, de l’offre, des aides et des anticipations de valorisation a produit des effets délétères longtemps ignorés : envolée des prix, baisse des surfaces accessibles, hausse de la densité, recul du confort... Au point de créer un écart sans précédent entre les aspirations de qualité de vie et les conditions d’habitat, mais aussi, financièrement, entre le pouvoir d’achat immobilier d’une maison en province et celui d’un appartement en Ile-de-France. Comme le montre une étude éclairante opérée par Popsu Territoires, ce qui est aujourd’hui qualifié d’exode urbain est bien davantage une fuite des métropoles vers les périphéries et les villes moyennes, moins fréquemment vers les zones rurales et encore rarement vers les zones délaissées de la « diagonale du vide ». Toutefois, cet exode métropolitain – certes servi par la crise sanitaire mais antérieur à son déclenchement – nous rappelle qu’une politique du logement, aussi rationnelle soit-elle, ne peut négliger la proposition d’habitat qu’elle porte auprès de la population. La promesse implicite de revitalisation des aires urbaines petites et moyennes, à côté de métropoles régionales jusque-là toutes puissantes, ne saurait être tenue sans une politique d’aménagement territorial accompagnant celle du logement.

L’objectif de « zéro artificialisation nette », pour louable qu’il soit sur le principe, n’échappe pas davantage à la confrontation avec la réalité des aspirations des Français. Le rebond de la construction individuelle après deux décennies de baisse tendancielle, mais aussi sa géographie, à l’exact opposé des orientations du zonage, constituent une forme de pied de nez à cet objectif. On peut le déplorer, même si le taux d’artificialisation des sols en France est encore limité, mais il rappelle opportunément que l’offre de logement doit aussi répondre à une demande de qualité de l’habitat que le collectif semble avoir négligée. Par ailleurs, la mise en œuvre de cet objectif paraît ignorer le potentiel de développement des villes petites et moyennes qui peuvent pourtant faire converger collectif, espace et qualité de vie.

Avec la loi Climat et résilience, la réglementation énergétique a franchi une nouvelle étape, basculant de l’incitation à la pénalisation sur les logements dont le diagnostic de performance énergétique est classé G ou F. L’interdiction de pratiquer des révisions de loyers en l’absence de travaux d’économies d’énergie et l’impossibilité de louer ces logements, respectivement en 2025 et en 2028, sont destinées à atteindre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le logement pour lesquels la France a pris du retard. Selon les estimations, ces deux classes de DPE concerneraient 5 à 8 millions de logements, pour une part importante des logements individuels, détenus par des seniors dans des zones peu denses. Même si le dispositif MaprimeRénov’ constitue un franc succès et allège le coût des travaux pour les plus modestes, le contexte inflationniste pourrait réactiver des réflexes de défense et un sentiment de frustration face à ce qui peut apparaître, pour ces personnes, comme une atteinte à la trace la plus emblématique de leur vie économique. Par ailleurs, les presque 2 millions de biens locatifs privés sont très exposés à une contraction de l’offre : nombre de bailleurs estiment que la rentabilité ne serait pas au rendez-vous ou ne sont pas prêts à investir et, s’ils l’étaient, l’offre ne serait vraisemblablement pas en mesure de traiter ces besoins. Les interdictions locatives devront sans doute être ajustées ou reportées.

La politique passée du logement a largement été remise en cause par un début de rééquilibrage territorial peut-être davantage motivé par les outrances de la métropolisation que par la crise sanitaire. Il incombe à la politique future que cette évolution imprévue ne soit finalement ni une désillusion pour les villes moyennes, ni un frein pour la transition énergétique.