Les actions montent et les taux baissent après l’inflation américaine

L’inflation aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu en juin, tombant ainsi à son plus bas niveau depuis plus de deux ans.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 3% sur un an le mois dernier, après 4% en mai, a annoncé mercredi le département américain du Travail. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur une inflation globale de 3,1% en juin.

L’inflation de base, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l'énergie, a atteint 4,8% sur un an le mois dernier, après 5,3% en mai. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur 5%.

Sur un mois, l’inflation globale et l’inflation de base se sont toutes deux inscrites à 0,2%, après 0,1% et 0,4%, respectivement, en mai. Les deux indicateurs étaient attendus à 0,3% en juin.

Les taux chutent

Ce ralentissement est de nature à réduire la pression sur la Banque centrale américaine, la Fed, qui tient sa prochaine réunion de politique monétaire fin juillet. Si une hausse de 25 points de base de ses taux directeurs à cette occasion semble acquise à 90%, la probabilité de voir l’Institution les augmenter encore en septembre a reculé, passant de 22% le 11 juillet à moins de 13% ce mercredi à la suite de la publication des chiffres de l’inflation, selon l’outil CME FedWatch.

En réaction, le rendement de l’obligation souveraine américaine à 10 ans a également brusquement reculé de 7 points de base (pb) à 14h30, à moins de 4%. Le taux à deux ans a de son côté plongé de 16 pb, à 4,73%.

Le ralentissement de l’inflation a aussi rassuré les marchés actions. L’Euro Stoxx 50, déjà dans le vert depuis le début de la journée, a amélioré ses gains jusqu’à une hausse de 1,37% peu après 14h30. Vers 15h, le CAC 40 avançait de plus de 1%, à 7.294 points et le Dax montait de 1,1%.