La semaine prochaine, le marché attendra l’inflation et la saison des résultats aux Etats-Unis

Dans un contexte marqué par les inquiétudes concernant la politique monétaire restrictive des grandes banques centrales et ses conséquences pour l'économie, les investisseurs suivront la semaine prochaine de nouveaux indicateurs.

Ils analyseront notamment avec attention l’indice des prix à la consommation (CPI) de juin, qui sera publié mercredi aux Etats-Unis. Profitant d’un fort effet de base, l’inflation devrait ralentir à 3% sur un an contre 4% en mai, tandis que l’inflation sous-jacente se modérerait de 5,3% à 5%, indique Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo BHF.

En attendant la prochaine réunion du comité de politique monétaire, prévue les 26 et 27 juillet, le Livre Beige de la Fed sera scruté mercredi. Ce rapport donne une vue assez large de la conjoncture économique aux Etats-Unis et sert de base à la banque centrale américaine pour guider ses choix en matière de taux.

Le même jour, sont attendues les décisions de politique monétaire de la Banque centrale du Canada (BoC) et de son homologue néo-zélandaise (RBNZ).

Le bal des résultats s’ouvrira aux Etats-Unis

Outre l’inflation, dont les chiffres définitifs de juin seront dévoilés en Allemagne et en France, les opérateurs prendront également le pouls de l'économie avec l’indicateur avancé ZEW en Allemagne pour le mois de juillet, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis et l’indice de confiance des ménages de l’Université du Michigan pour juillet.

Si la macroéconomie restera dominante la semaine prochaine, la microéconomie reprendra petit à petit ses droits avec le coup d’envoi de la saison des résultats du troisième trimestre outre-Atlantique.

En guise de mise en bouche, le producteur de boissons et de snacks PepsiCo dévoilera ses comptes jeudi, tout comme la compagnie aérienne Delta Air Lines. L’ouverture «officielle» du grand bal des résultats aura cependant lieu vendredi, avec la publication des comptes de la banque JPMorgan et de ses concurrentes Citigroup et Wells Fargo. En France, l'équipementier ferroviaire Alstom tiendra son assemblée générale.

Sur le plan international, les pays membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (Otan) tiendront un sommet mardi et mercredi, tandis que l’Eurogroupe se réunira jeudi.