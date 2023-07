Les actions italiennes connaissent la plus belle performance en Europe depuis un an

Il n’y a pas que le Nasdaq dans la vie. Alors que l’indice FTSE Italia Star des mid-caps italiennes surperforme encore largement avec l’indice américain sur plus de vingt ans, l’indice FTSE MIB das grandes capitalisations connaît la plus belle performance des marchés actions - hors Russie et Turquie pour des raisons particulières - depuis un an (+35%). C’est loin devant de Dax allemand (+22%), l’Euro Stoxx 50 (+20%) ou le CAC 40 français (+16%), et même le Nasdaq Composite (+17%). Malgré la bulle sur l’intelligence artificielle qui soutient ce dernier depuis janvier, les performances des deux benchmarks sont d’ailleurs inversées sur sept mois (+35% pour l’indice américain vs +22%).

Mercredi matin, l’indice des large-caps italiennes a même dépassé le seuil des 29.000 points, ce qui n’était plus arrivé depuis début 2008. «Avec un PIB supérieur de 2,5% à son niveau de la fin 2019, l’Italie arrive en tête des quatre principaux pays de la zone euro, tout en ayant réduit son taux d’endettement public de près de 15 points ces deux dernières années, davantage que la plupart de ses partenaires, note l’économiste indépendante Véronique Riches-Flores. Son industrie et son commerce extérieur ont repris des couleurs, et le taux de chômage endémique du pays, de ses plus jeunes en particulier, n’a jamais été aussi bas depuis 2009.»

Fin de l’austérité ?

Les bons signaux macroéconomiques expliquent également une partie de la surperformance relative des taux italiens à 10 ans (BTP à 4,10% mercredi) qui, malgré l’arrivée de Giorgia Meloni à la tête du Conseil italien en octobre, ont vu l’écart avec le Bund à 10 ans allemand perdre près de 100 pb en un an. «Il fait peu de doutes que la décrispation de l’économie italienne tient avant tout au changement de politique économique européenne, poursuit la fondatrice de Riches-Flores Research. Vingt années d’excédents primaires des finances publiques imposés aux gouvernements successifs de la péninsule ont anéanti la croissance et l’investissement, et ont considérablement aggravé les fragilités d’une économie qui, du fait de son positionnement industriel de moyenne gamme, était parmi les plus exposées à la montée de la concurrence asiatique et à la surévaluation de l’euro des années 2000.» L’abandon des politiques d’austérité après 2015 et surtout 2020, avec le plan de relance paneuropéen Next Generation EU dont le pays a été le principal bénéficiaire, commence à porter ses fruits. Avec la construction et les infrastructures notamment, «le taux d’investissement national a récupéré en moins de deux ans près de quinze années de déclin et de stagnation à très faibles niveaux : la formation brute d’investissement a représenté la principale source de croissance du PIB national en 2021 et 2022», complète Véronique Riches-Flores.

L’inflation élevée a augmenté les marges de manœuvre en gonflant les recettes plutôt qu’en alourdissant la charge d’intérêt de la dette publique. D’autant que la chute de l’euro apporte un soutien complémentaire non négligeable pour le secteur touristique et les exportateurs industriels. La production automobile italienne a, par exemple, retrouvé son niveau de 2019 près d’un an avant celle de la France et surtout de l’Allemagne, de même que les exportations de biens et services. «L’Italie accuse encore des retards structurels considérables sur de nombreux fronts et ses fragilités risquent fort de réapparaître sans tarder, dans un environnement économique potentiellement moins favorable», conclut tout de même Véronique Riches-Flores. Elle cite à nouveau les faiblesses structurelles liées au manque d’investissement en recherche et développement, au vieillissement démographique et au taux de participation des 15-64 ans, à 65% plutôt que 75% pour la zone euro.

Concentration

En attendant, et malgré les derniers indices PMI en déclin, les profits des sociétés italiennes ont progressé de plus de 15% par rapport à la période immédiate d’avant-covid, de près de 40% par rapport à leur moyenne de long terme de 2000-2015. Cela peut expliquer une partie des performances en Bourse. «Attention, à l’image du S&P 500, 80% de la performance du FTSE MIB provient des 10 plus grosses capitalisations (66% de l’indice), prévient Gilles Guibout, responsable actions Europe chez Axa IM. Elle s’explique ainsi notamment par une structure du marché très pondéré sur les banques (33% de l’indice ; +71% sur un an), et quelques titres particuliers.» En effet, Intesa (+52% sur un an) et Unicredit (+161%) pèsent près de 20% du FTSE MIB. Il faut ajouter les belles performances de BPER (+145%), Banco BPM (+91%) et Mediobanca (+45%). Et d’autres «poids lourds» de l’indice : STMicro (+49%), Ferrari (+47%), Moncler (+47%) ou Stellantis (+35%).

