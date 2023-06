Le trilogue européen tombe d’accord sur la révision des règles MIF 2

C’était quasiment inespéré malgré le resserrement du calendrier législatif avant les élections européennes de juin 2024. Le Conseil et le Parlement européens sont parvenus jeudi 29 juin à un accord sur la révision de la réglementation MIF 2 sur les Marchés d’instruments financiers (règlement Mifir et directive Mifid), lancée en 2021 dans le but d’améliorer la transparence. Plus particulièrement pour les deux points sensibles sur lesquels le trilogue politique – avec la Commission européenne (CE) – avait décidé de se concentrer afin d’aboutir à un vote avant l’automne : la base de données de marché consolidée (consolidated tape, CT) et le paiement pour flux d’ordres (PFOF).

Données de marché consolidées

Concernant la consolidated tape, le point d’achoppement portait sur les actions. Pour rappel, la réglementation MIF 2 n’avait pas réussi à améliorer la transparence des marchés en 2018. La proposition de révision de la Commission suggérait donc de créer des bases de données post-négociation pour les prix et volumes de toutes les transactions sur les actions/ETF, obligations et produits dérivés. Mais les banques, intermédiaires et brokers, estimant depuis des années que le coût des données de marché fournies par les plateformes avait trop augmenté, faisaient pression en faveur de la proposition du Parlement. Celui-ci préconisait d’élargir la base post-trade actions «en temps quasi réel» à une vision permanente des cinq premiers niveaux de prix pre-trade.

Cela aurait fait perdre d’importants revenus aux Bourses traditionnelles (MR), voire alternatives (MTF). Celles-ci craignaient en outre un nouveau contournement de l’obligation de transparence pre-trade et un risque d’exposition des investisseurs institutionnels et de détail à des stratégies d’arbitrage.

Au bout du compte, le trilogue a décidé d’adopter une base post-trade actions élargie à une vision «en temps réel» mais anonyme du premier niveau de prix pre-trade dans le carnet d’ordres. De quoi permettre aux brokers, voire aux investisseurs retail, par nature moins bien informés, de vérifier qu’ils peuvent exécuter la transaction au meilleur prix européen (EBBO) pondéré par les volumes pour un instrument donné, mais sans identifier la plateforme où ce prix est proposé (ni par qui), ou négocier sur la base d’intentions particulières.

L’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) sera chargée d’évaluer d’ici à juin 2026 «si la base de données consolidée a atteint son objectif de réduire les asymétries d’information entre les acteurs du marché et de faire de l’Union européenne (UE) un lieu d’investissement plus attrayant». Les fournisseurs de CT devraient aussi ouvrir un accès gratuit à toutes ces informations aux investisseurs particuliers, aux universitaires et aux organisations de la société civile utilisant les données à des fins de recherche ainsi qu’aux autorités publiques.

Les Bourses, qui ont monté une coentreprise pour proposer une consolidated tape en parallèle de celle des banques, ont accueilli plutôt favorablement cette décision. «C’est une très bonne nouvelle, a indiqué le MTF Aquis Exchange. Une base consolidée sera d’un avantage considérable pour le secteur des marchés de capitaux, en favorisant la transparence et en contribuant finalement à stimuler la croissance des actions européennes.» Cette idée que «la transparence améliorera les conditions d’une concurrence équitable entre investisseurs et renforcera la compétitivité» des marchés européens a également été soulignée par Elisabeth Svantesson, la ministre suédoise des Finances, dans le communiqué officiel du Conseil.

Paiement pour flux d’ordres

Second sujet de discussion, le paiement pour flux d’ordres (PFOF) est très critiqué aux Etats-Unis au nom des conflits d’intérêts possibles, et déjà interdit au Royaume-Uni. Il permet à une plateforme d’être rémunérée par les paiements d’un autre intermédiaire, et non par ses clients investisseurs naturels, afin de lui apporter des liquidités. Alors que l’Allemagne souhaitait son maintien sans conditions, et que le Parlement européen voulait initialement son interdiction pure et simple, le Conseil a obtenu de conserver sa proposition d’une interdiction avec une possibilité d’exemption au niveau exclusif des clients d’une juridiction donnée où la pratique existe déjà. L’idée est de la supprimer d’ici au 30 juin 2026. Une approche pragmatique, même si elle recule un peu sur ce point l’Union des marchés des capitaux (UMC).

Conformément à la proposition du Parlement en mars, les colégislateurs sont aussi parvenus à ce que l’Esma revoie les régimes sur les limites et le contrôle des positions sur les dérivés de matières premières critiques (énergie, alimentation). Le texte oblige également les Etats membres à exiger des marchés réglementés qu’ils soient en mesure d’arrêter temporairement ou de restreindre la négociation en cas d’urgence ou en cas de mouvement de prix significatif sur un instrument financier, et, dans des cas exceptionnels, qu’ils puissent annuler, modifier ou corriger toute transaction.

Cet accord doit encore être consolidé avec les travaux sur des sujets plus techniques. Certains restent cruciaux pour la transparence, si l’on pense aux critères retenus pour les obligations, ou à l’idée soutenue par le Parlement d’autoriser les internalisateurs systématiques (SI) à négocier, comme les «dark pools», au milieu de la fourchette (mid-price) des prix importés en provenance d’une plateforme de référence sans participer à la formation des prix (l’exemption reference price, RPW). Une mesure qui ne réduirait pas non plus la fragmentation des marchés.

