Le trading s’adapte à un environnement de marché complexe

Avec le beau temps, les intervenants présents mardi et mercredi au salon TradeTech Europe à Paris ont affiché de grands sourires, que la volatilité record sur les marchés depuis un an ne semblait pas devoir éteindre. Au contraire, ce contexte dont la «complexité» est accentuée par des régulations tous azimuts - pas toujours convergentes contrairement à ce qu’expliquait la directrice de l’Autorité européenne des marchés (Natasha Cazenave) – force les intermédiaires à s’adapter.

Recherche de liquidité

La liquidité reste le principal défi dans toutes les classes d’actifs, y compris sur les actions, quels que soient les modes de négociation, même avec des algorithmes de trading sophistiqués. Les périodes de stress qui se sont multipliées récemment n’arrangent rien, ont relevé les participants. Comme l’Association des marchés financiers européens (Afme) appelant dans un communiqué lundi à maintenir la diversité des modes de trading pour volumes d’échanges, ils ont insisté sur le fait que la liquidité serait beaucoup plus faible dans l’Union européenne (UE) qu’aux Etats-Unis, où la Securities & Exchange Commission (SEC) étudie pourtant, elle aussi, une réforme des marchés. «Cela peut être davantage le fait de facteurs macroéconomiques et sociaux (financement des retraites) que d’infrastructures de marché», note Simon Gallagher, directeur Cash et Dérivés chez Euronext.

«Le gros problème spécifique à l’Europe est que nous ne voyons pas une assez grande participation de la part des investisseurs buy-side», a regretté Emil Framnes, responsable des stratégies de Trading actions chez Norges Bank IM, évoquant lui aussi un taux de turnover de 40% plus faible qu’aux Etats-Unis. «Si vous êtes un investisseur américain, l’image de nos marchés et de la liquidité européenne est mauvaise, car ils semblent horriblement compliqués», a ajouté Natan Tiefenbrun, président de Cboe Europe.

Les panélistes ont dénoncé la difficulté d’accès et le coût des données de marché, vantant l’intérêt du projet de base de données de marché consolidée (consolidated tape, CT), dans le cadre de la révision de la réglementation MIF 2 pour l’UE, et d’une réforme plus large au Royaume-Uni, a ajouté Fabio Braga, représentant la Financial Conduct Authority (FCA).

Mais ils ne considèrent pas cette base de données comme la panacée. «Ce n’est pas une solution miracle qui fournira en Europe le même type de liquidité que nous avons aux Etats-Unis. Il devrait encore y avoir moyen de générer des gains d’efficacité», a déclaré Simon Mason, responsable des Actions pour le Royaume-Uni et l’Irlande chez Six Group, rappelant qu’il existe différentes natures de liquidité : transparente ou non («dark-pool», bilatérale avec les internalisateurs systématiques (SI), etc. Sur ce dernier point, Sam Railton, directeur du développement EMEA de Tower Research Capital Europe, a distingué «deux types de SI», bancaires (bank SI) et non bancaires (ELP SI), qui n’ont pas les mêmes effets. Leur mode de reporting actuel ne permet pas d’analyser la qualité de l’exécution qui en découle.

Le «buy-side» semble avoir pris de la distance par rapport à la notion «de vitesse» pour combiner divers éléments dans la sélectivité des lieux de liquidité, ont expliqué Rupert Fennelly et Joe Wald, responsables du trading électronique chez Barclays Europe et BMO Capital Markets. «Les marchés ont continué à beaucoup évoluer avec l’essor de la gestion passive et une plus grande concentration de la liquidité à la clôture des Bourses», a rappelé Rob Boardman, directeur général de Virtu Execution Services Europe (ex-ITG), pour expliquer la sophistication accrue également du côté «buy-side».

Innovations ciblées

Les investiseurs notent, au-delà du traitement des données par l’intelligence artificielle (IA) également évoqué, l’explosion de l’offre de nouvelles solutions technologiques côté «sell-side». «Nous avons développé des solutions d’exécution automatisées ‘en cascade’ à destination des asset managers, indique David Angel, directeur de Virtu en France. Notre système d’exécution des ordres (EMS) Triton permet d’exposer les ordres d’abord aux plates-formes de crossing de blocks (par exemple via notre Posit MTF), puis de vérifier les indications d’intérêts (IOI), voire d’effectuer une demande de cotation (request for quote, RFQ), notamment sur les ETF (exchange traded funds), puis de router le flux vers l’un des outils de sélection des algorithmes (algo wheel).»

Une tendance nouvelle, également évoquée par Sam Railton, vient en effet du fait que de plus en plus d’ELP (Citadel, Optiver, Tower Research Capital, Virtu, XTX...) se connectent directement aux investisseurs, notamment aux gérants institutionnels, parfois même sans passer par des brokers, ni par les plates-formes de négociation. En conséquence, ces derniers continuent d’innover à leur tour pour tenter de capter la liquidité ciblée, à l’image du MTF Turquoise (LES Group). Ce dernier a annoncé un service d’enchères ouvertes via le carnet d’ordres «Turquoise Plato Lit Auctions» spécifique pour les courtiers retails (Turquoise Retail Max). De son côté, SIX Swiss Exchange a lancé une nouvelle fonctionnalité d’exécution bilatérale pour protéger les gestionnaires d’actifs de l’impact de marché lors de l’exécution d’ordres trop importants à la clôture (Closing Auction Volume Discovery, AVD). Les efforts et initatives restent multiples. MAis une question demeure : Est-on sûrs, finalement, que la diversité des canaux ainsi proposés améliore la liquidité globale ?

