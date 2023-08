Le trading actions s’éloigne encore un peu plus des marchés transparents

Le dernier rapport de Liquidnet indique que les marchés d’actions transparents ont encore perdu des parts d’activité relatives au premier semestre. Avec le ralentissement économique attendu et des taux obligataires plus élevés, la situation en valeur absolue pourrait encore se dégrader. «Alors que la Présidence suédoise a conclu un accord entre le Conseil et le Parlement de l’Union européenne (UE) sur la MIF 2, la capacité du régulateur à faire face à l’activité déprimée du marché secondaire continue d’être un défi, s’inquiète Gareth Exton, responsable Exécution et services quantitatifs EMEA chez Liquidnet. Les volumes transparents (‘lit’) ont atteint des plus bas records en avril, mai et juin, tombant à 41% des volumes d’échanges quotidiens moyens en juin, contre une moyenne de 50% à 60% tout au long de 2018-2021.»

30% pour les marchés réglementés

Le déclin est inquiétant pour les marchés réglementés (MR), à 30% de parts - hors enchères de clôture - en avril, mai et juin pour la première fois. «Cela renforce la nécessité de trouver des liquidités en dehors des échanges continus intrajournaliers», estime le broker, qui a également le statut de plateforme de négociation alternative (MTF)… La situation n’est guère mieux pour les MTF transparents, avec 13% des volumes en juin.

L’influence combinée des annonces macroéconomiques et de la gestion passive continue de porter les enchères de clôture des Bourses, qui représentent près d’un tiers de l’activité sur les marchés transparents, et l’essentiel des systèmes d’enchères (21% des volumes en juin). «Avec la guerre en Ukraine et les resserrements monétaires agressifs, le trading devient de plus en plus réactif aux tendances et aux problèmes géopolitiques, poursuit Gareth Exton. Cela a ré-accéléré la tendance à s’éloigner de l’activité en séance en continu, après un plateau en 2022.»

Un quart pour les internalisateurs systématiques

Les enchères périodiques (3% des volumes totaux en juin) continuent de gagner en popularité malgré une approche moins multilatérale souvent critiquée. C’est surtout le cas des internalisateurs systématiques (SI, 25% des volumes en juin), qui ne participent quasiment pas à la formation des prix, et font l’objet d’un intense débat technique sur leur utilité dans le cadre de la révision en cours de MIF 2. Les autres systèmes d’échanges non transparents («dark pools») utilisant les exemptions liées à la taille de l’ordre (LIS) ou à un prix de référence importé (RPW) naviguent entre 9% et 11% des volumes sur les derniers mois comme sur les trois dernières années. Avec une part croissante des ordres LIS au deuxième trimestre (39% en juin), note le rapport.

Dans l’ensemble, les volumes d’échanges quotidiens moyens ont atteint 48,1 milliards d’euros au deuxième trimestre, en baisse de 10% par rapport à la moyenne de 53,4 milliards au premier trimestre. La volatilité mesurée en différence de prix de clôture d’un jour sur l’autre s’est atténuée aussi vite qu’elle est apparue avec la crise bancaire. Avec des coûts de transactions moindres, qui devraient rester plus faibles pour la seconde moitié de l’année.

Quel avenir pour les échanges sur les small caps ?

Liquidnet profite de ce rapport pour faire un point sur les chantiers réglementaires dans l’UE et au Royaume-Uni, craignant notamment que le Parlement européen pousse à un rapatriement des échanges de smallcaps vers les MR transparents : son projet imposerait une autorisation explicite de l’émetteur pour que ses actions s’échangent ailleurs. Sachant que les échanges sur les PME sont déjà bien plus importants sur les MR transparents à Londres (44% vs 23% pour l’ensemble des actions), à Paris (60% vs 26%), et à Francfort (55% vs 30%).

«L’expérience récente a démontré l’importance de pouvoir rassembler efficacement des transactions sur des marchés en évolution rapide lorsque de larges pans dépendent de plus en plus de flux automatisés plutôt que du trading vocal traditionnel», explique Gareth Exton. Il rappelle que la liquidité transparente manque souvent pour les ordres de taille supérieure (250%) sur des small caps.

Le trading de blocs semble alors utile : l’activité européenne «Liquidnet dark pool» dédiée aux small caps a permis d’économiser 29,2 points de base (pb) sur le spread par rapport au prix médian de janvier à mai, et 30,5 pb supplémentaires en impact sur le marché. Ou encore 9,6 millions de dollars sur la période pour les clients. «Une conséquence inévitable de modèles de négociation plus coûteux et moins liquides serait un retrait des cotations en Bourse et des opportunités de croissance offertes par ces cotations. Une autre conséquence possible pourrait être un transfert des négociations institutionnelles restant sur ces instruments des plateformes de l’UE vers des plateformes non européennes.»

