Le taux remplaçant du Libor suscite des inquiétudes aux Etats-Unis

Scott Peng, président-fondateur d’Advocate Capital Management, avait été parmi les premiers à dénoncer les manipulations autour du taux interbancaire Libor en 2008. Il vient de déclarer que le nouveau taux de référence aux Etats-Unis, le taux garanti au jour le jour Sofr, pourrait aussi poser problème, pour d’autres raisons. L’ancien analyste de Citi estime que les limites fixées pour son utilisation finissent par obliger les banques à accumuler des risques sur leurs bilans et pourraient porter atteinte au bon fonctionnement des marchés. «Banques et émetteurs commencent à le comprendre. Pour l’instant, c’est juste une gêne, mais à mesure que ces positions de risque deviennent plus grandes, à un moment donné, cela deviendra un problème systémique», a-t-il précisé à Bloomberg.

Au cœur du problème, la décision de l’Alternative Reference Rates Committee (ARRC) chargé de la transition post-Libor de restreindre l’usage des swaps sur le ‘Term Sofr’. Afin de permettre à deux contreparties d’échanger des taux fixes et des taux variables au-delà d’un jour, le comité a créé ces taux alternatifs par projection sur des maturités plus longues. Mais il a limité l’usage de ces dérivés aux entreprises qui émettent une dette à taux variable liée au ‘Term Sofr’, et se couvrent contre la variation du coût de leur dette en échangeant ce taux variable contre un taux fixe. Il s’agit pour l’essentiel de prêts à effet de levier (leverage loans, 1.400 milliards de dollars d’encours) ou de titrisations liées à ces loans (CLO).

Un problème survient quand les banques tentent de se couvrir à leur tour. D’autres types de contreparties, qui pourraient souhaiter échanger un taux fixe contre un taux variable, ne sont plus autorisées à conclure de swaps sur le ‘Term Sofr’ selon les recommandations de l’ARRC. Les banques ne peuvent contracter que des swaps sur le Sofr au jour le jour, créant un «risque de base» sur leurs bilans du fait de couvertures non concordantes. Scott Peng estime qu’elles risquent de perdre 5 à 10 millions de dollars à chaque fois que le différentiel entre le taux Sofr et le Term Sofr s’écarte de 1 point de base (pb) dans le mauvais sens, et que leur exposition à ce risque de base augmente à chaque transaction. Avec le risque d’augmenter le coût des couvertures, ou de provoquer leur rupture au bout d’un moment.