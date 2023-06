Le risque politique russe revient dans la ligne de mire des investisseurs

La mutinerie avortée de la milice Wagner en Russie pourrait entraîner à court terme une prudence accrue des investisseurs internationaux. Des mercenaires russes lourdement armés, dirigés par Evguéni Prigojine, ancien allié du président Vladimir Poutine, ont progressé samedi vers Moscou après s'être emparés de la ville de Rostov-sur-le-Don. Dans le cadre d’un accord présenté comme le fruit d’une médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko, ces mercenaires ont accepté de rentrer dans leurs bases et obtenu des garanties pour leur sécurité tandis que leur chef est censé s’installer en Biélorussie.

Evguéni Prigojine a justifié son coup de force par sa volonté d'écarter les commandants militaires russes, au premier rang desquels le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d'état-major Valéri Guerassimov, qu’il accuse de faillir en Ukraine par leur corruption et leur incompétence. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a refusé de préciser dimanche quelles concessions avaient été accordées à Evguéni Prigojine pour le convaincre de rentrer dans le rang, alors que dans une allocution télévisée prononcée samedi matin, Vladimir Poutine avait dénoncé une trahison mettant en péril l’existence même de la Russie et promis des sanctions.

Des craintes ravivées sur l’avenir du stock nucléaire russe

Après ces événements, certains investisseurs tablaient dimanche sur un mouvement en faveur de l’or, des obligations d'État américaines, du dollar et peut-être du yen lors de la réouverture des marchés à l’issue de ce week-end. «Il reste à voir ce qui se passera dans les prochains jours, mais si l’incertitude demeure sur la stabilité du pouvoir en Russie, les investisseurs pourraient s’orienter en masser vers des valeurs refuges», a estimé Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux d’intérêt américains chez TD Securities à New York.

L’action de ces mercenaires a en outre ravivé une vieille crainte à Washington quant à l’avenir du stock nucléaire russe en cas de bouleversements intérieurs. «Les marchés ne réagissent généralement pas bien aux événements qui sont sources d’incertitude, en particulier en ce qui concerne Vladimir Poutine et la Russie», a déclaré Quincy Krosby, responsable mondiale de la stratégie chez LPL Financial. Selon Alastair Winter, stratégiste mondial chez Argyll Europe, le dollar américain devrait trouver «un certain soutien au moment où le marché recommence à spéculer sur les hausses et les baisses de taux ainsi que sur la récession dans les différentes économies».

Une forte sensibilité des marchés de matières premières

Erik Myersson, stratégiste en chef des marchés émergents chez SEB, juge que les marchés des matières premières, qui constituent le principal vecteur de transmission des chocs politiques russes aux marchés mondiaux, seront sensibles à l'évolution de la situation politique à Moscou. Le ministère chinois des Affaires étrangères a de son côté déclaré dimanche que Pékin soutenait Moscou dans ses efforts de maintien de la stabilité nationale et que les récentes tensions en Russie relevaient des «affaires intérieures» de ce pays. Mais le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a estimé que ce coup de force avorté révélait «des fissures réelles» au sommet de l’Etat russe.

Le calme était revenu dans la capitale russe dimanche, avec peu de signes témoignant d’un éventuel renforcement des mesures de sécurité. Lundi a été déclaré jour chômé afin de permettre un apaisement complet. Dans un post Telegram, la Banque centrale russe a confirmé qu’elle resterait néanmoins ouverte le 26 juin, ajoutant que «les négociations à la Bourse de Moscou s’effectueront comme un jour ouvrable normal».