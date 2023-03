Le resserrement monétaire de la Fed touche à sa fin

La Réserve fédérale (Fed) américaine a comme prévu relevé ses taux directeurs d’un quart de point mercredi, mais a laissé entendre qu’elle pourrait bientôt mettre fin à la séquence de resserrement monétaire après l’apparition de craintes pour la stabilité du secteur bancaire aux Etats-Unis.

Les membres de la Fed se sont prononcés à l’unanimité en faveur d’un relèvement du taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 4,75% à 5%.

Le marché misait très majoritairement sur un tel relèvement, conforme aux orientations annoncées lors de la précédente réunion de politique monétaire au début février. Les turbulences déclenchées par la faillite de Silicon Valley Bank (SVB) et les déboires de Credit Suisse ont temporairement renforcé l’hypothèse d’une pause immédiate dans le resserrement monétaire pour ne pas aggraver les tensions au sein du système financier. Mais le rachat de Credit Suisse pendant le week-end, suivi des mesures concertées prises par les banques centrales ont permis de contenir les risques de contagion et de ramener le calme sur les marchés.

Selon les projections mises à jour mercredi, 17 des 18 membres du Comité de politique monétaire (FOMC) tablent sur au moins une hausse de taux supplémentaire de 25 points de base d’ici à la fin de l’année. Ces nouvelles prévisions restent proches de celles présentées en décembre. La Fed prévoit maintenant que l’inflation de base, mesurée par l’indice PCE, s'établira à 3,6% sur l’ensemble de l’année. Sa prévision était de 3,5% il y a trois mois.

La Fed a par ailleurs jugé prématuré d'évaluer les répercussions des récentes faillites bancaires sur l’ensemble de l'économie. «Le système bancaire américain est sain et résilient», a toutefois assuré l’institution. «Les récents événements se traduiront probablement par des conditions de crédit plus strictes pour les ménages et les entreprises et devraient peser sur l’activité économique, les embauches et l’inflation. L'étendue de ces effets reste incertaine», a-t-elle ajouté.

Secteur bancaire fragile

L’inflation aux Etats-Unis a connu un net ralentissement à l’automne, mais s’est globalement stabilisée en janvier et en février, tout en restant bien supérieure à l’objectif de 2% de la Fed. Le marché de l’emploi n’a quant à lui pas donné les signes d’essoufflement escomptés ces derniers mois, même si les augmentations de salaire ont décéléré depuis cet automne.

Début mars, le président de la Fed, Jerome Powell, a prévenu qu’un nouveau relèvement important des taux de 50 points de base pourrait être envisagé si les tensions inflationnistes restaient trop importantes. La fragilisation du secteur bancaire depuis deux semaines, qui devrait à elle seule se traduire par un durcissement des conditions de crédit pour les emprunteurs, a toutefois affaibli un tel scénario.

Les membres de la Fed ont reconnu ces derniers mois qu’ils risquaient d'être amenés à livrer de front deux batailles contradictoires : la lutte contre l’inflation qui nécessite un durcissement de leur politique, et la préservation de la stabilité financière, qui passe généralement par des mesures accommodantes. Dans une telle situation, l’approche privilégiée consiste à débloquer davantage de prêts d’urgence afin de pouvoir poursuivre en parallèle le combat pour la stabilité des prix, ont indiqué plusieurs d’entre eux. «Utiliser la politique monétaire pour atténuer les vulnérabilités de la stabilité financière peut conduire à des résultats défavorables pour l'économie», avait prévenu le président de la Fed de New York, John Williams, en novembre dernier, en ajoutant que la politique monétaire ne devait pas être utilisée pour résoudre l’ensemble des problèmes.