Le rendement des actifs américains converge vers 5%

Après une décennie sans alternative aux actions, les investisseurs ont désormais le choix. «Pour la première fois, les rendements du ‘cash’, des obligations et des actions sont identiques» aux Etats-Unis, indique Charles-Henry Moncheau, responsable de la gestion chez Syz Group. Le marché a basculé du TINA, indiquant que les investisseurs n’ont pas de choix possible (there is no alternative), au TARA indiquant que plusieurs classes d’actifs peuvent être envisagées (there are reasonable alternatives).

«Le rendement des bons du Trésor américain à 3 mois évoluait autour de 5,3% après que la Fed a maintenu ses taux d’intérêt entre 5 et 5,25 %. Il s’agit du même niveau que le rendement prévisionnel à 12 mois des bénéfices du S&P 500, qui a augmenté de plus de 15 % depuis janvier», relève le gérant. Le rendement des bénéfices est l’inverse du PER (price earnings ratio). Dans le même temps, le rendement moyen des obligations d’entreprises américaines s’élève désormais à 5,42%. Celui-ci a été plus élevé en décembre dernier, autour de 6,1%, mais reste à des niveaux pas vus depuis des années. De même, le taux du marché monétaire aux Etats-Unis a grimpé cette année de 100 points de base (pb) et a atteint un point haut de 5,4% début juin, un record depuis 2001. La Réserve fédérale américaine a marqué une pause, mais a indiqué que d’autres hausses de taux étaient possibles. Les taux court terme pourraient donc gravir une marche supplémentaire.

Face à une rémunération sur le marché monétaire à ces niveaux et des entreprises investment grade offrant des rendements équivalents sur leurs obligations, les marchés actions pourraient manquer de carburant. Le marché américain s’est nettement apprécié cette année et est désormais valorisé au-dessus de ses ratios historiques. Toutefois, cette hausse est principalement liée à moins d’une dizaine de valeurs technologiques, comme Nvidia. Sans celles-ci, le marché américain est en fait stable depuis le début de l’année.

Prime de risque intéressante

Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro IS, souligne par ailleurs que la lecture sur le niveau des rendements est bien différente si l’on raisonne en termes réels, c’est-à-dire corrigés de l’inflation, et non en nominal. Or les investisseurs institutionnels, qui ont des passifs indexés sur l’inflation, raisonnent en réel, contrairement aux investisseurs individuels.

Dans ce cas, le gérant juge que la prime de risque des actions reste intéressante. Non seulement les rendements du monétaire et des obligations IG sont corrigés de l’inflation anticipée, mais le rendement espéré des actions doit tenir compte à la fois du dividende actuel et de sa croissance espérée (entre 5 et 10%) - l’inverse du PER reste imparfait à cet égard. Les actions seraient donc à leur prix (fair value) aux Etats-unis et en Europe, et pas dans un marché en bulle, estime Christophe Boucher.

