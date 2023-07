Le régulateur britannique accélère son projet de base de données de marché

Après l’accord décisif trouvé le 29 juin entre le Conseil et le Parlement européens pour introduire une base de données de marché consolidée (consolidated tape, CT) sur les actions/ETF, les obligations et les dérivés, la Financial Conduct Authority (FCA) a accéléré son projet mardi. Elle va consulter les acteurs britanniques sur cette réforme.

Le régulateur travaille en étroite collaboration avec le gouvernement afin de mettre en place d’ici à 2024 un cadre réglementaire pour ces bases de données. Celles-ci garantiront une transparence post-négociation en agrégeant plusieurs sources de données de trading en un seul flux d’informations. Dans son communiqué, il souhaite avant tout mettre l’accent sur la base de données et sur les exigences de transparence pour les obligations, «un marché historiquement beaucoup plus opaque», rappelle David Everson, responsable du trading fixed income EMEA chez Liquidnet. Dubitatif sur un calendrier aussi serré, il estime que cela accélérera l’électronisation des marchés obligataires.

La FCA lancera un processus d’appels d’offres pour désigner un seul fournisseur de CT par classe d’actifs, espérant ainsi «contribuer à réduire les coûts de négociation, à accroître la transparence et à améliorer la qualité des données», a déclaré sa directrice des marchés, Sarah Pritchard. Elle a évoqué par ailleurs d’autres mesures également destinées à améliorer la compétitivité de la place londonienne : l’accueil de nouveaux prestataires de services financiers au Royaume-Uni (pour juillet) et de nouvelles règles des plateformes de négociation (pour octobre).

Avec plus de transparence pre-trade ?

Concernant la consolidated tape, aucun modèle précis de revenus et de partage des revenus n’a été confirmé. Les détails ne sont pas encore précisés concernant l’inclusion ou non de données pré-négociation sur les actions. Sur ce sujet très clivant dans l’Union européenne (UE), le compromis trouvé par le Conseil et le Parlement européens prévoit une base post-trade actions élargie à une vision «en temps réel», mais anonyme du premier niveau de prix pre-trade dans le carnet d’ordres. Soit, en quelque sorte, un meilleur prix européen pondéré par les volumes, devant permettre aux investisseurs de vérifier la qualité de l’exécution à venir.

Les banques intermédiaires, estimant que le coût des données de marché a beaucoup trop augmenté ces dernières années, faisaient pression en faveur d’une base post-trade actions élargie à une vision permanente des cinq premiers niveaux de prix pre-trade.

Les professionnels espèrent que la CT actions britannique pourra aller plus loin que celle de l’UE en fournissant également le lieu où le meilleur prix est sur le point d’être exécuté. De passage à Paris, Adam Farkas, le directeur général de l’Association des marchés financiers en Europe (AFME), a estimé qu’un seul fournisseur serait plus facile à surveiller pour le régulateur et à gérer pour l’industrie.

«Le projet de ‘consolidated tape’ britannique n’est pas encore aussi détaillé que le projet européen, mais le marché britannique devrait être plus facile à ‘consolider’ que les 27 juridictions européennes, a-t-il aussi reconnu. Même une base construite de manière optimale ne résoudra pas complètement le problème du coût élevé des données de marché. Mais il nous semble que la FCA n’est pas fermée à l’idée d’introduire plus de transparence pre-trade sur les actions. Non plus qu’à une approche plus flexible sur les délais de publication des données post-trade des plus grandes transactions sur les obligations», a ajouté Adam Farkas, en référence à ces détails attendus pour rendre les marchés britanniques plus compétitifs.

