Le prix des céréales évolue entre deux tempêtes

Leur flambée de 2022 est de l’histoire ancienne. Les cours des grains - blé, maïs, soja - sont désormais orientés à la baisse. L’indice S&P GSCI Grains a perdu 32% en l’espace de 12 mois, et 16% depuis le début de l’année (voir graphique). «Les craintes portent sur la dynamique de la demande, avec une croissance chinoise notamment décevante », peut-on lire dans une note de conjoncture publiée par Agritel le 31 mai.

La récolte de blé devrait s’établir à un niveau record, à près de 790 millions de tonnes, en hausse de 1,5 million de tonnes, selon les chiffres du USDA (US Department of Agriculture) publiés le 12 mai dernier. Les perspectives, en Europe, sont bonnes, en raison de précipitations supérieures à la moyenne dans la plupart des Etats membres, à l’exception de l’Espagne et du Portugal.

La Russie restera le 1er exportateur mondial de blé

«En Europe, nous sommes obsédés par les épisodes de sécheresse que connaissent certaines zones, mais les perspectives globales pour 2023 sont excellentes», a confirmé Philippe Chalmin, professeur à l’université Paris-Dauphine, lors de la présentation de l’édition 2023 du rapport CyclOpe, le 23 mai dernier. Les récents événements climatiques qu’ont connu les Etats-Unis et la Chine – respectivement une sécheresse moins sévère que prévu, et des pluies torrentielles - pourraient affecter ces prévisions.

Le niveau réel des exportations russes sera intéressant à suivre, dans ce contexte. Si le USDA anticipe des exportations sensiblement équivalentes à la saison 2022/2023, à 45 millions de tonnes, le ministre russe de l’Agriculture Dmitry Patrushev a en revanche annoncé fin mai une hausse importante des exportations – entre 50 et 55 millions de tonnes entre juillet 2023 et juin 2024 -, l’Union européenne restant le second exportateur mondial. Il est à noter que la Chine, qui est le premier importateur mondial (12 millions de tonnes) et devrait le rester, détient plus de 50% des stocks mondiaux.

La Chine boude le maïs américain

La bonne saison anticipée sur le blé ne sera pas isolée. Pour le maïs, la récolte devrait être abondante (6% de hausse à 1.219 millions de tonnes), notamment aux Etats-Unis, en Argentine, dans l’Union européenne et en Chine. Les exportations américaines pourraient pâtir à la fois de la concurrence étrangère et de la politique chinoise visant à diminuer la dépendance de Pékin aux matières premières agricoles américaines.

«Depuis quelques semaines, la Chine annule beaucoup d’achats de maïs, spécialement en provenance des Etats-Unis, pour se reporter sur la production brésilienne, qui s’annonce énorme», relevait ainsi Philippe Chalmin. Au cours de la seule semaine du 24 avril, les acheteurs chinois ont annulé plus de 560.000 tonnes de commandes, pour se tourner vers le Brésil, mais également l’Afrique du Sud. Le revirement est aussi spectaculaire que brutal. En 2022, 72% des importations chinoises de maïs provenaient des Etats-Unis, selon le USDA. Cette part a chuté à 38% au cours du premier trimestre 2023. Dans le même temps, selon International Trade Futures, Pékin est devenu le principal acheteur de maïs brésilien, devant le Japon.

La production ukrainienne poursuit sa chute

La part de l’Ukraine dans les exportations de blé et de maïs devrait fortement diminuer, et la reconduite du corridor de la mer Noire pour une période de 60 jours, le 17 mai dernier, n’y changera rien.

Kiev table sur 26 millions de tonnes à l’export, contre 50 millions au cours de la saison précédente. Le USDA estime que les surfaces ensemencées ont diminué de 20% et que les économies réalisées par les agriculteurs, désormais privés d’aides gouvernementales, sur les intrants – notamment les engrais et les produits phytosanitaires – affecteront les rendements.

Les cours du riz sont annoncés en forte hausse

La production de riz devrait, elle aussi, atteindre un nouveau record, en hausse de 12 millions de tonnes à 520 millions de tonnes. Les exportations connaîtront une légère augmentation, aux environs de 56 millions de tonnes.

La politique commerciale de l’Inde, premier exportateur mondial depuis deux ans, pourrait cependant affecter les prix. «Si le marché a été plutôt stable en 2022, depuis septembre 2022, l’Inde a mis en place une politique de restriction des exportations, notamment sur les brisures de riz. En outre, le pays applique dorénavant des taxes à l’exportation sur les riz non parfumés. Nous anticipions une hausse des prix de l’ordre de 15% lors de nos prévisions de janvier 2023. Cette augmentation pourrait atteindre 25 à 30% », explique Patricio Mendez Del Villar, économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique (Cirad), et contributeur au rapport CyclOpe.

En outre, le phénomène El Nino, annoncé pour cette année après trois années de «La Nina», pourrait affecter le niveau des récoltes, dans des proportions encore inconnues.

Accalmie sur les prix des intrants

Le mouvement baissier général constaté dans les prix des engrais est quant à lui appelé à se poursuivre en 2023 et 2024, entraînant avec eux les coûts de production. La Banque mondiale prévoit une baisse de l’indice des prix respectivement de 37% et 7% en 2023 et 2024, en lien avec la baisse des tensions dans les approvisionnements et celle des prix de l’énergie – le gaz en particulier. Cependant, le niveau des prix restera plus élevé que la moyenne constatée entre 2015 et 2019, avertit l’institution.

Les prix de l’énergie suivent une tendance similaire. «Malgré les efforts de réduction de la production des pays de l’OPEP, le baril de pétrole reste aux alentours de 75 dollars le baril ; quant au gaz, les prix ont été divisés par 10. L’ensemble du prisme énergétique est dans une phase de récupération», analyse Philippe Chalmin.

Cette tendance est pourtant à relativiser. En France, malgré une baisse observée en février puis en mars 2023 (-1,5% et -1,1% respectivement), Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, souligne dans un rapport publié le 23 mai que le prix des intrants demeure, en glissement annuel, en hausse de 2,1% par rapport à mars 2022, et de 31,6% par rapport à mars 2021.

Si tout risque d’une pénurie mondiale peut être écarté, en revanche les chances pour que les prix des denrées alimentaires renouent avec leur niveau d’avant-crise sont minces. «Même si les cours des denrées devraient reculer de 8 % en 2023, ils atteindront un record qui n’a été dépassé qu’une seule fois depuis 1975. En outre, au mois de février, l’inflation annuelle des prix alimentaires ressortait à 20 % à l'échelle mondiale, soit le niveau le plus élevé de ces vingt dernières années », selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur les prix des matières premières publié le 27 avril.