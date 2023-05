«Le pessimisme ambiant nous semble exagéré sur les indices européens»

L’Agefi : Pourquoi avoir relevé vos objectifs sur les indices actions français et européens ?

Alexandre Neuvy : En dépit de risques toujours présents (resserrement monétaire, inflation, récession, crise bancaire…), nous relevons légèrement nos objectifs sur les indices français et européens pour tenir compte de la hausse de ce début d’année, mais également pour refléter la résilience des discours des chefs entreprises lors d’une saison de publications de résultats moins mauvaise qu’attendu de part et d’autre de l’Atlantique. Le sentiment de pessimisme ambiant nous semble également exagéré à ce stade, le positionnement global des investisseurs se trouvant toujours très timoré. Nous sommes donc prudemment optimistes dans la poursuite de la hausse des marchés français et européens.

A lire aussi:

Quels sont les principaux risques sur les actions américaines ?

Sur les actions américaines, les principaux facteurs de risque demeurent un atterrissage de l’économie moins en douceur qu’actuellement anticipé par le consensus, une poursuite, voire une escalade, de la crise des banques régionales qui frappe le pays, ainsi que la mise en place d’une boucle prix-salaires dans un contexte d’inflation galopante. En trame de fond, les risques géopolitiques restent présents, notamment au travers de la guerre technologique que se livrent la Chine et les Etats-Unis.