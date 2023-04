Le PER, nouvel avatar ou renouveau de l’épargne-retraite ?

Alain Tourdjman, directeur des études et prospectives du groupe BPCE

L’épargne-retraite a toujours pâti d’une certaine défiance des épargnants français. Avec 240 milliards d’euros de provisions mathématiques en 2019, elle dépasse à peine l’encours des livrets fiscalisés et ne rivalise pas avec le Livret A malgré sa vocation d’accumulation de long terme. Les Français privilégient l’assurance-vie et l’immobilier via l’acquisition de la résidence principale, voire un investissement locatif. La complexité, la rigidité et, de façon générale, le manque d’adaptation des dispositifs d’épargne-retraite aux enjeux de l’allongement de la vie les ont longtemps cantonnés à un rôle de figurants dans la stratégie patrimoniale des Français face à des actifs que la baisse des taux avait valorisés durant trois décennies. Le lancement des nouveaux plans d’épargne retraite (PER), il y a exactement deux ans, était destiné à changer cet état de fait. Leur indéniable succès est-il pour autant la promesse d’une nouvelle ère pour l’épargne-retraite ou bien finalement un simple changement d’étiquette des anciens aux nouveaux supports ?

Au deuxième trimestre 2021, le marché global des PER aurait dépassé les 50 milliards d’euros d’encours pour 3,8 millions d’assurés. Derrière cette montée en puissance très rapide, les situations sont toutefois disparates. Les anciens Perco, soumis à l’obligation de rejoindre le nouveau dispositif d’ici à fin 2022 pour conserver le bénéfice des taux historiques de prélèvements sociaux, semblent avoir déjà enregistré le basculement de la moitié de leurs encours vers le PER collectif. En revanche, les montants collectés sur le PER obligatoire restent marginaux, le développement des nouvelles offres en entreprise et la conversion des dispositifs de type « article 83 » n’ayant pas vraiment démarré. L’essentiel de l’effet du PER s’est donc porté sur sa composante individuelle. Avec environ 2 millions d’assurés et des placements proches à ce jour de 35 milliards d’euros, les PER individuels ont été les grands bénéficiaires du nouveau dispositif.

Pour autant, chez les assureurs, les deux tiers de cet encours seraient liés à des transferts de supports existant antérieurement. Les données globales sur l’épargne-retraite produites par la Drees n’étant pas disponibles au-delà de 2019, il paraît difficile de déterminer avec certitude si le marché dans son ensemble a connu une véritable accélération avec la réforme. Deux indicateurs montrent toutefois que le PER a créé une dynamique nouvelle. Le premier est celui des ouvertures nettes de supports individuels. Même si l’on s’en tient aux seuls supports distribués par les assureurs, environ 800.000 contrats, hors transferts, ont été souscrits depuis leur lancement. Le rythme de 500.000 nouveaux PER par an enregistrés en 2020 ne s’est d’ailleurs pas démenti au premier semestre 2021. Ce nombre, qui ne tient compte que d’une partie du marché, représente néanmoins une multiplication par 5 des records d’ouvertures des dix dernières années. De la même façon, le flux net (hors transferts) des cotisations des assureurs a représenté en 2020 plus du double de celui de 2017, année de plus forte collecte sur l’ensemble des supports individuels. Là encore, 2021 semble être en ligne avec l’année passée. Concernant le Perco, la croissance de 25 % des flux nets en 2020 après cinq années de stabilité atteste également un élan nouveau.

L’exemple, parmi d’autres, du lancement tonitruant du plan d’épargne populaire (PEP) en 1990, suivi de son quasi-enterrement en 2013, doit inciter à la prudence quant aux perspectives attendues pour les nouveaux PER. On assiste néanmoins à un changement d’échelle sur ce marché, précisément sur le segment des supports à adhésion individuelle qui en constituaient jusque-là le parent pauvre, et dans un contexte a priori peu favorable où les ménages ont plébiscité la liquidité et la sécurité en allouant la quasi-totalité de leurs flux de placements aux dépôts à vue et aux livrets.

Même si elle perd peu à peu en intensité, cette montée de l’épargne-retraite devrait perdurer car elle est portée par deux tendances lourdes. La première est l’environnement de taux bas, voire négatifs, de nature à rendre plus attractifs des supports comme les PER, investis pour près de moitié en unités de compte et bénéficiant par ailleurs d’un dispositif, désormais sans équivalent, de réduction d’impôt. La deuxième tient à l’évolution des motivations d’épargne des ménages. Davantage sensibles à un besoin de sécurisation de l’avenir et soucieux d’être plus autonomes dans la prise en charge des effets de l’allongement de la vie, ils sont davantage enclins à épargner dans une perspective de long terme. Interrogés en mai 2021 dans le cadre du baromètre Epargne de BPCE L’Observatoire, 21 % des actifs se disaient intéressés par l’ouverture d’un PER individuel et 36 % des salariés du privé envisageaient de souscrire un PER collectif. La marge de progression des PER semble donc encore significative.

Enfin, l’épargne-retraite pourrait répondre à la double aspiration des Français à développer leur patrimoine de façon sécurisée et à investir dans l’économie nationale.