Le marché voit rouge avec Jerome Powell

Jerome Powell a sifflé la fin de la partie. Mardi, les marchés actions ont basculé dans le rouge après la confirmation par le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) que des hausses de taux plus importantes pourraient être nécessaires en réaction aux données économiques montrant une résilience de l’économie américaine. Il s’agissait de sa première déclaration publique depuis la publication des chiffres de l’inflation américaine qui ont surpris à la hausse en janvier alors que les créations d’emplois avaient bondi à plus de 500.000.

Dans des propos préparés pour une audition devant la commission bancaire du Sénat américain, ce dernier a dit que la Fed était prête à des décisions encore plus importantes si la «totalité» des informations entrantes suggérait que des mesures plus restrictives étaient nécessaires pour contrôler l’inflation.

Après ces déclarations, les places boursières européennes ont terminé dans le rouge. L’indice Euro Stoxx 50 a cédé 0,8%. A Paris, le CAC 40, qui a atteint un nouveau record et franchi pour la première fois la barre des 7.400 points lundi, a perdu 0,5%. La Bourse de Francfort a abandonné 0,6%. Wall Street était également en net repli à mi-séance, après avoir déjà perdu la totalité de ses gains en journée lundi. L’indice S&P 500 perdait 1,2% vers 19h15, proche de son plus bas de la séance, et le Nasdaq 0,7%. En revanche, l’indice Vix de volatilité implicite de l’indice S&P 500 progressait mais dans le calme toujours sous 20, signe que le marché ne semble pas paniquer. Ou qu’il est trop complaisant.

Après les déclarations du président de la Fed, les investisseurs ont violemment changé leurs anticipations pour la prochaine réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed le 22 mars. Ils anticipent désormais une hausse de 50 points de base (pb) avec des taux dans une fourchette de 5%-5,25%. La probabilité d’une hausse de cette ampleur est passée de 31% lundi à 63% ce mardi après le discours de Jerome Powell, selon l’outil FedWtach de CME. Le taux terminal anticipé est passé de 5,5% à 5 ,75% en juin. Certains dans le marché commencent à évoquer des taux Fed Funds pouvant aller jusqu’à 6%.

Sur les marchés de taux, la courbe 2 ans-10 ans n’a jamais été aussi inversée depuis 1981 à -103,50 points. La partie courte de la courbe prenant entre 10 pb et 15 pb, la partie longue étant stable voire en baisse, signifiant que le marché anticipe une récession à terme. La publication des données de l’emploi de mars aux Etats-Unis vendredi seront d’autant plus surveillées après la mise en garde du président de la Fed.

(Avec Reuters)