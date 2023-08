Le marché s’offre une pause avec l’emploi américain

Très attendus par les investisseurs, surtout après une semaine de tensions sur les marchés de taux, les chiffres mensuels de l’emploi américain n’ont rien apporté de nouveau, ni sur l’état de l’économie, ni sur la trajectoire future de la politique monétaire de la Fed. Les Etats-Unis ont créé moins d’emplois que prévu en juillet, mais la croissance des salaires et le recul du taux de chômage continuent de montrer un marché du travail toujours tendu, venant confirmer les résultats de l’enquête Jolts quelques jours plus tôt.

Mais le rapport sur l’emploi a renforcé le sentiment que la Réserve fédérale américaine pourrait parvenir à son objectif d’un atterrissage en douceur de l’économie. Cela a consolidé les anticipations d’un statu quo de la Fed en septembre, déjà largement intégré dans le marché avec une probabilité de plus de 80%. Car rien dans cette publication n’est susceptible de forcer la Fed à intervenir de nouveau.

Au cours du mois dernier, les Etats-Unis ont créé 187.000 emplois non-agricoles après 185.000 (révisé en baisse par rapport à 209.000 initialement annoncés) en juin, a indiqué vendredi le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 200.000 créations de postes. Toutefois, le salaire horaire moyen a augmenté, comme le mois précédent, de 0,4%, alors que le consensus tablait une hausse plus faible, de 0,3%. Il affiche sur un an une progression de 4,4%. Par ailleurs, le taux de chômage ressort à 3,5%, après avoir atteint 3,6% en juin. Celui-ci reste bien inférieur à la dernière estimation médiane de la Fed, de 4,1% pour le quatrième trimestre de cette année. Et la croissance des salaires sur un an reste trop élevée pour être compatible avec l’objectif d’inflation de 2% de la Réserve fédérale. Des signes d’un marché de l’emploi encore tendu.

Modération

Même s’ils sont mitigés, ces chiffres sont proches des attentes et dessinent une forme de modération du marché du travail américain, renforçant le sentiment que l’économie américaine peut réussir un atterrissage en douceur. Raphael Bostic, le président de la Fed d’Atlanta, a affirmé sur Bloomberg TV que le marché du travail ralentit de façon ordonnée et qu’il n’y a pas besoin de plus de hausse de taux pour ralentir l’inflation. Une inflation qui a nettement reculé en juin, à 3% après 4% en mai. Le marché portera une grande attention jeudi prochain à la publication de l’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour juillet, pour conforter, ou non, ses anticipations sur les taux. Ensuite, il restera un rapport sur l’emploi début septembre avant la prochaine réunion de la Fed pour que la direction soit différente. Mais la barre semble désormais très élevée. Un atterrissage en douceur après un tel resserrement monétaire serait une première.

L’idée d’un soft landing a permis au marché de marquer une pause vendredi après une semaine compliquée avec de fortes tensions sur les taux américains. L’agence Fitch a retiré aux Etats-Unis son rating triple A. Mais plus que la décision, c’est l’état des finances publiques américaines que l’agence de notation met en avant au moment où le Trésor américain augmente ses besoins de financement qui a pesé. Les taux longs ont bondi atteignant des points hauts cette année, avec une pente de la courbe un peu moins inversée. La détente sur les taux moyens-longs termes vendredi (-9 points de base pour le taux 10 ans à 4,1%) semblait plus tenir de la pause que d’une réaction positive au rapport sur l’emploi américain. Wall Street retrouvait également des couleurs, entraînant dans son sillage l’Europe, après trois jours en baisse, rassuré par l’idée de l’atterrissage en douceur mais aussi par les bons résultats d’Amazon. Mais le rebond restait là encore limité.

