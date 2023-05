«Le marché du travail est la variable clé d’un nouvel équilibre monétaire»

L’Agefi : Vous êtes l’un de nos deux panélistes à voir la Fed pousser les Fed Funds jusqu’à 5,5%. Pourquoi ?

Christophe Morel : Le marché du travail reste la variable clé. Actuellement, aux Etats-Unis, la demande de travail excède l’offre d’environ 4 millions de postes en dépit d’une hausse des Fed Funds de 500 points de base (pb) en quatorze mois ! Il y a sûrement des effets retardés, mais cette résilience du marché du travail traduit un «nouvel équilibre monétaire». Les taux directeurs «neutres» doivent sans doute être révisés à la hausse, ce qui signifie que la politique monétaire n’est pas si restrictive que cela. La Fed fera probablement une pause monétaire, mais le risque est ensuite haussier sur la trajectoire des Fed Funds.

La remontée des taux longs que vous anticipez – jusqu’à 4% pour l’US Treasury 10 ans – est-elle le signe que les économies américaine et européennes éviteront la récession ?

L’industrie dans les pays développés est déjà en territoire récessif. Et l’économie américaine n’évitera pas une récession provenant d’une contraction de l’investissement et d’un ajustement de la consommation lié à la baisse des prix de l’immobilier. Cependant, le «nouvel équilibre monétaire» doit se traduire sur toute la courbe des taux. Si les taux courts ne baissent pas, la pente des taux devrait être moins inversée, et l’arbitrage doit provoquer une tension sur les parties longues.◆

A lire aussi:

A lire aussi: