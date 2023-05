Le marché des dettes bancaires subordonnées redémarre

Sans surprise, le mouvement de réouverture du marché primaire des dettes subordonnées était venu d’Asie avec la première émission post-Credit Suisse d’une dette Additional Tier 1 (AT1) de 140 milliards de yens (environ 1 milliard de dollars) en deux tranches par la banque japonaise Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) le 19 avril. Mardi, la Commonwealth Bank of Australia (CBA) a lancé une émission de titres AT1 tandis que la banque espagnole Santander a réussi l’émission d’une dette Tier 2.

Pour rappel, les dettes perpétuelles AT1, également appelées CoCos en Europe car convertibles en capital ou amortissables quand les fonds propres de base (CET1) de la banque descendent au-dessous de 5,125% ou de 7%, avaient été créées post-2008 pour protéger les créanciers seniors et renforcer le ratio CET1 avec un «coussin supplémentaire». Dans le sauvetage de Credit Suisse décidé le 19 mars via un rachat des actions par UBS pour 3 milliards de francs suisses, les investisseurs en AT1 avaient vu leurs obligations d’une valeur nominale de 16 milliards annulées, et ont entamé des procédures pour dénoncer cette «inversion dans la hiérarchie des créanciers». Entre le mauvais traitement des obligataires lors des résolutions et les primes à l’émission que cela devrait coûter aux futures banques émettrices, certains estimaient que le marché primaire des AT1 ne rouvrirait pas de sitôt.

Après l’émission d’AT1 réussie de SMFG, et avant celle annoncée par la banque japonaise Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) autour du 26 mai, la CBA a lancé une nouvelle émission d’AT1 visant à lever le 24 mai 750 millions de dollars australiens (509 millions de dollars), avec un rendement de 300 à 320 pb au-dessus du taux de référence. Les instruments de CBA et de Credit Suisse sont «de la craie et du fromage», a commenté auprès de Reuters Nick Chaplin, gestionnaire de portefeuille chez BondAdviser, pour signifier que les modalités de conversion seraient très différentes et que «ces titres proviennent de l’une des banques les mieux capitalisées au monde». C’est également ce qui se disait de Credit Suisse il y a encore quelques mois…

Moins évident pour les AT1 en Europe

En attendant, la banque espagnole Santander a rouvert mardi le segment des dettes subordonnées Tier 2, qui constituent un «coussin complémentaire» en émettant pour 1,5 milliard d’euros à maturité 2033 avec un remboursement anticipé (call) possible en 2028. Les banques teneurs de livre (Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank, Natixis, Nomura, JPMorgan, Santander) ont reçu pour près de 4 milliards d’euros de demande, ce qui a permis de diminuer le spread initial de 310 pb à 285 pb (coupon 5,75%). «Santander est toujours un émetteur assez opportuniste, et laissait avec ce spread initial très peu de risque d’extension au-delà du ‘call’», indique Gildas Surry, gérant spécialisé chez Axiom AI, à propos d’une crainte récurrente des investisseurs.

Signe d’un engouement particulièrement fort sur tous les segments obligataires en Europe, cette première émission Tier 2 bancaire depuis le 7 mars (Hellenic Bank) vient aussi confirmer que les investisseurs ont été rassurés par l’annonce des régulateurs européens. Ceux-ci expliquant que les dettes subordonnées «supplémentaires» (AT1) et «complémentaires» (Tier 2) ne serviraient à une résolution bancaire qu’après avoir utilisé le coussin en capital CET1 (réserves + actions). Les dettes subordonnées européennes ont récupéré une petite partie des pertes, «mais le contexte plus général des résultats bancaires n’a pas été très favorable ces derniers jours», explique Gildas Surry pour justifier que les spreads moyens aient assez peu diminué depuis leurs plus hauts de la semaine du 20 mars – autour de 1.000 pb pour les AT1 (à date de call) et de 320 pb pour les Tier 2. Une réouverture du segment AT1 européen pourrait cependant être plus difficile. «La banque coopérative allemande DZ Bank est en train de tester le marché en plaçant un AT1 de 850 millions auprès de son réseau de caisses partenaires, et Santander (encore) a expliqué qu’elle ne rembourserait pas son AT1 (coupon 5,25%) à date de call le 29 septembre si ce n’était pas économiquement intéressant malgré un ‘reset spread’ de 500 pb : à suivre», conclut Gildas Surry.

A lire aussi:

A lire aussi:

A lire aussi: