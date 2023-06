Le gaz européen est de nouveau en proie à une forte volatilité

Les prix du gaz européen retrouvent un haut niveau de volatilité. Après six mois de diminution quasi-continue jusqu’à un point bas de 22,86 euros/MWh le 2 juin, les contrats à 1 mois à Rotterdam (TTF) sont remontés à 30,57 euros/MWh le 6 juin, puis, après neuf jours d’oscillations, jusqu’à 49,95 euros/MWh le 15 juin. Depuis, ils continuent à faire le yo-yo, autour de 38 euros/MWh mercredi. Loin cependant du pic atteint à 342 euros/MWh le 26 août 2022 à cause de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Plusieurs explications. Avec le premier rebond, certains ont estimé qu’un prix moyen du gaz naturel européen trop bas pourrait se rapprocher du prix auquel les commandes de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance d’Asie pourraient redevenir intéressantes pour les méthaniers américains, et les amener à remettre le cap vers cette région malgré un coût de transport supérieur. D’autres estiment que la différence de prix est encore trop grande. Les travaux de maintenance engagés au début du mois ont dû peser davantage : le terminal de GNL français de Montoir est resté fermé jusqu’au 10 juin, de même que le gazoduc Turkstream, qui transporte du gaz russe à travers la mer Noire vers la Turquie. Et, surtout, plusieurs pannes ont touché les champs gaziers norvégiens, qui représentent 24% de l’approvisionnement européen depuis le retrait de la Russie.

Ce serait la principale raison du rebond des cours, d’autant que les travaux de réparation devraient se poursuivre jusqu’au 15 juillet sur l’un des sites, selon l’opérateur Gassco. «La récente hausse des prix montre à quel point le marché européen est sensible aux perturbations», a commenté Bill Weatherburn, économiste Matières premières chez Capital Economics. Mauro Chavez, directeur de la Recherche sur le gaz européen chez Wood Mackenzie, estime que «la fermeture prolongée des champs norvégiens pourrait réduire de 1 milliard de mètres cubes (bmc) de plus que prévu l’approvisionnement en 2023 : nous avions compté que la Norvège réduirait d’environ 5 bmc ses exportations vers l’Europe, cela pourrait être de 6 ou 7 bmc finalement. Il faut généralement une surprise d’environ 5 bmc pour faire bouger les marchés dans l’Union européenne (UE), car cela peut remettre en cause l’objectif d’un niveau de stockage de 90% des capacités à atteindre au 1er novembre.» Ce niveau avait été fixé avec la panique de l’été 2022. Sachant que l’UE consomme environ 410 bmc de gaz naturel par an – plutôt 360 bmc en 2022 (3.500 TWh), mais aussi que les stocks européens sont actuellement pleins à 75%, un niveau record à cette période de l’année.

Deux autres facteurs ont été évoqués. L’Arabie saoudite a décidé de mettre en œuvre d’importantes réductions de sa production pétrolière à partir de juillet, ce qui exerce une pression sur les contrats à long terme sur le gaz, souvent liés aux prix du pétrole. Et les Pays-Bas ont confirmé le 15 juin qu’en raison des risques de tremblements de terre, ils devraient fermer en octobre 2023 plutôt qu’en octobre 2024 le plus grand site gazier d’Europe, près de Groningue.

Risque chinois ?

Peut-on éviter une nouvelle crise énergétique ? Les avis restent partagés. D’un côté, le marché du gaz européen reste confronté à un rapport déséquilibré entre la demande et une offre «locale» restreinte depuis que l’UE ne peut plus compter sur le gaz russe – les importations hebdomadaires via l’Ukraine ou la Turquie sont bloquées autour de 400 millions de m3. La demande industrielle ou pour la production d’électricité a été plus modérée au printemps. Mais la météo stimule le besoin de climatisation et augmente les risques de sécheresse, ce qui, comme l’été dernier, pourrait affecter la production d’énergie hydroélectrique et certaines centrales nucléaires.

La recherche de JPMorgan s’attend désormais à ce que les prix de référence du gaz néerlandais tournent autour de 27 euros/MWh au troisième trimestre, au lieu de 70 euros/MWh dans une note précédente, et de 41,50 euros/MWh pour le consensus. Une situation plus calme à court terme ne présage en rien de l’avenir, comme en témoignent les prix pour livraison à terme plus élevés, autour de 55 euros/MWh pour l’année 2024. Selon les économistes d’Allianz Trade, «le spectre d’une crise énergétique et d’un rationnement du gaz pourrait ressurgir, par exemple en cas d’hiver 2023-2024 plus froid». Après un hiver 2022-2023 plutôt doux et une baisse de la consommation de gaz (-10%) avec le recours à des sources alternatives, ils tablent sur un prix moyen de 50 euros/MWh en 2023. Le consensus et les dernières projections de la Banque centrale européenne donnent plutôt 42-44 euros/MWh.

D’autres analystes estiment que la panique de l’été dernier est peu susceptible de se reproduire : l’Asie a, avec le Japon et la Corée du Sud, des niveaux de stocks records et la reprise plus faible que prévu de l’économie chinoise réduit les besoins locaux. «On s’attend également à plus de demande en provenance d’Asie au second semestre. Mais vu les niveaux de stockage, il faudrait des événements météorologiques particulièrement forts pour que les prix augmentent suffisamment pour changer les équilibres», conclut Mauro Chavez.

