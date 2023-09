Le G20 affiche un consensus a minima sur l’Ukraine et le climat

La principale surprise du sommet du G20, qui s’est tenu ce week-end à New Delhi, est probablement la publication d’une déclaration finale commune. Cet accord entre les vingt plus grandes puissances économiques mondiales a été obtenu moyennant de nombreux compromis, notamment au sujet de l’Ukraine. Contrairement à l’an dernier, le texte adopté ne fait pas explicitement mention d’une agression russe en Ukraine, en se contentant de stipuler que «tous les Etats doivent s’abstenir de menacer ou d’employer la force pour chercher à acquérir des territoires à l’encontre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale (…) de n’importe quel Etat».

Concernant les initiatives destinées à assurer un transport sûr des céréales, engrais et produits alimentaires ukrainiens et russes en mer Noire, les dirigeants du G20 ont appelé à la mise en œuvre «complète, opportune et efficace» de l’accord dont la Russie s’est retirée en juillet, afin d’assurer la livraison «immédiate et sans entrave» de ces produits de première nécessité. «Ceci est nécessaire pour répondre à la demande dans les pays en développement et les moins développés, en particulier en Afrique», indique leur déclaration.

Une forte hausse souhaitée des investissements dans les renouvelables

Sur la question de la lutte contre le changement climatique, le texte appelle à «accélérer les efforts vers la réduction de la production d'électricité à partir de charbon», sans mentionner le rôle du gaz et le pétrole. Tout en se gardant d’appeler à une sortie des énergies fossiles à moyen terme, le G20 a pour la première fois soutenu l’objectif d’un triplement des capacités de production des énergies renouvelables d’ici à la fin de la décennie, ajoutant que les investissements dans ce domaine devront «augmenter de manière substantielle». Alors que l’année 2023 devrait battre tous les records en matière de réchauffement climatique, l’abandon des énergies émettrices de gaz à effet de serre est l’un des thèmes majeurs des négociations de la COP28 prévue à Dubaï en décembre prochain.

Par ailleurs, à l’invitation de l’Inde qui a prouvé sa montée en puissance sur la scène diplomatique internationale, l’Union africaine, qui compte 55 membres et représente un produit intérieur brut (PIB) cumulé de 3.000 milliards de dollars, a été officiellement intégrée en tant que membre permanent du G20, alors que le continent africain n’était jusqu’à présent représenté que par l’Afrique du Sud. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a invité les participants à ce sommet à tenir une réunion à distance en novembre prochain pour faire le point sur les propositions et objectifs annoncés ce week-end.