Le FMI ne prévoit plus de contraction du PIB au Royaume-Uni

God save the growth. Le Royaume-Uni n’est plus dans la liste des pays pour lesquels le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une contraction de l’économie cette année. L’institution de Washington a revu mardi sa prévision de croissance à la hausse dans son rapport annuel (Article IV) sur le pays. Elle table désormais sur une croissance de 0,4% en 2023, alors qu’elle anticipait encore il y a un mois une contraction de 0,3% de son économie dans ses perspectives de l’économie mondiale.

Le Fonds a déclaré que l’amélioration de ses prévisions reflétait la résistance inattendue de la demande, grâce en partie à une croissance des salaires plus rapide, une augmentation des dépenses publiques et une meilleure confiance des entreprises. La baisse des coûts de l'énergie et le rétablissement des chaînes d’approvisionnement ont aussi contribué à cette révision.

Seconde révision

C’est la deuxième fois que le FMI relève ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni. Interrogée sur ces multiples changements lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt, la directrice générale du Fonds, Kristalina Georgieva, a précisé que les prévisions d’avril avaient été faites dans le contexte incertain de la crise bancaire aux Etats-Unis et des difficultés de Credit Suisse. Elle a indiqué que la baisse des prix de l’énergie, l’accord de Windsor avec l’Union européenne sur le Brexit et la résilience de la demande avaient apporté davantage de visibilité. Elle a noté que le Royaume-Uni ferait mieux cette année que l’Allemagne (-0,1% de PIB prévu cette année par le FMI) et que le pays se situait au troisième rang en termes de croissance au cours des trois dernières années par rapport aux autres membres du G7.

Cette annonce vient après celle de la Banque d’Angleterre (BoE) qui ne prévoit plus non plus de contraction de l’économie cette année. Elle table désormais sur une croissance de 0,25% sur l’ensemble de 2023 (avant 0,75% en 2024 et 2025) contre une réduction de 0,5% du PIB auparavant, a-t-elle annoncé lors de sa dernière réunion de politique monétaire.

«Les perspectives de croissance, bien qu’elles se soient quelque peu améliorées, restent modérées, a toutefois nuancé le FMI. L’activité économique a considérablement ralenti par rapport à 2022 et l’inflation reste élevée en raison de la guerre en Ukraine et, dans une certaine mesure, de l’impact de la pandémie sur l’offre de main-d'œuvre.»

L’inflation devrait tomber à environ 5% d’ici à la fin de l’année, contre 10,1% en mars, et revenir à 2% d’ici mi-2025. La Banque d’Angleterre (BoE) anticipe un retour à ce niveau fin 2024.

L'économie britannique devrait croître de 1% en 2024 et de 2% les deux années suivantes, avant de revenir à un taux à long terme d’environ 1,5%, selon les prévisions du FMI.



Inflation persistante

L’organisation a cependant souligné que l’inflation et les hausses des salaires qui l’accompagnent restent les plus grandes menaces à court terme pour les perspectives économiques du Royaume-Uni et que la BoE doit veiller à ce que la politique monétaire reste stricte. Alors que les prochaines élections législatives approchent, la directrice générale du FMI a par ailleurs été longuement interrogée sur la tentation de certains politiques de réduire les impôts au Royaume-Uni. Elle a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de poursuivre sa lutte contre l’inflation qui est aussi une taxe pour les Britanniques, ce qu’a confirmé Jeremy Hunt.

De fait, les derniers indices PMI flash, publiés mardi, montrent que les entreprises du secteur britannique des services ont augmenté leurs prix à un rythme rapide en mai, grâce à une importante demande, ce qui pourrait renforcer les inquiétudes de la Banque d’Angleterre quant à la persistance de l’inflation.

L’indice PMI composite, qui suit les évolutions de la croissance à la fois dans les secteurs secondaire et tertiaire, ressort à 53,9, contre 54,9 en avril et 54,6 attendu. Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global, a déclaré que le PMI était cohérent avec une croissance de 0,4% au deuxième trimestre, après +0,1% sur la période janvier-mars. L’enquête dépeint néanmoins un tableau contrasté entre les services et l’industrie. «Cette poussée de croissance cause de nouvelles pressions inflationnistes car les prestataires de services s’efforcent de répondre à la demande et, par conséquent, non seulement offrent des salaires plus élevés pour attirer le personnel, mais se trouvent également en mesure de facturer plus chers leurs services, a ajouté l’économiste. Les résultats de cette enquête sont tout sauf optimistes, car ils suggèrent que la Banque d’Angleterre a encore du travail à faire pour réduire les tensions inflationnistes élevées dans les services.»

