Le dialogue de sourds se poursuit entre la Fed et les marchés

La Fed n’a pas pris les marchés par surprise, hier. Comme anticipé par les investisseurs, le taux directeur de la banque centrale a été réhaussé de 25 points de base (pb), à 5,25%, le niveau le plus haut depuis 2007. Pour autant, les vues sur l’orientation de la politique monétaire de la Fed demeurent divergentes.

Le président de l’institution, Jerome Powell, a cherché à convaincre que l’évolution future de la politique monétaire demeurerait dépendante des données économiques, et qu’une pause était plus probable qu’un pivot. Wall Street s’est à l’inverse convaincu que la banque centrale ne tarderait pas à baisser ses taux, un indicateur de récession. Alors que les marchés de swap pariaient sur une dernière hausse de 25 pb en juin, avant une baisse de taux en juillet, ces marchés s’attendent à un maintien du taux actuel en juin avant un pivot à la baisse en juillet: 100 pb de baisses de taux sont désormais attendues d’ici fin 2023.

Mouvements de taux

Les taux américains ont réagi violemment au cours de la conférence de presse. Les rendements sur le titre à 2 ans affichaient une baisse de 2,9 pb sur la journée avant l’annonce de la décision, contre 4,5 pb pour le 10 ans. Un bref mouvement de vente sur les taux a d’abord fait progresser les rendements au cours de la conférence de Jerome Powell, avant que les craintes de récession ne poussent les investisseurs vers les Treasuries. Les rendements sur le 10 ans ont terminé près de leur plus bas niveau de la journée, en baisse de 8,8 pb à 3,34%, tandis que les rendements sur le 2 ans ont chuté de 15,6 pb à 3,81%. Il s’agit du niveau à la clotûre le plus bas sur un mois.

La dégringolade des taux sur une semaine est encore plus impressionnante : depuis le pic atteint au cours de la journée de lundi, les rendements à 10 ans et 2 ans ont chuté respectivement de 36 pb et 27 pb.

Les actions chutaient aussi hier, entraînées par les inquiétudes sur le secteur bancaire. L’ensemble des composants de l’indice des banques régionales KBW affichait des pertes, l’indice baissant de 1,89%. L’indice S&P 500 perdait 0,7% sur la journée, après avoir affiché des gains de jusqu’à 0,6% avant la déclaration de la Fed. L’indice DXY a continué sur la tendance baissière amorcée depuis le début de semaine, perdant 0,6% à 101,2.

Les craintes de récession ont aussi joué sur les matières premières. Le Brent perdait 3,4%, à 72,3 dollars du baril, son niveau le plus bas depuis décembre 2021. L’indice TTF du gaz naturel touchait aussi un plus bas depuis juillet 2021, à 36,8 euros/MWh, en baisse de 2% sur la journée. A l’inverse, l’or continuait de s’approcher de son plus haut niveau historique (2063,5 dollars l’once), progressant jusqu’à 2061 dollars l’once à l’ouverture de la séance jeudi matin, avant de reculer vers les 2.040 dollars.