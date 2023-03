Le désaccord entre la Fed et les marchés n’est pas près de cesser

Les marchés voient la Réserve fédérale (Fed) plus inconstante qu’elle ne l’est. A peine son taux terminal atteint, elle commencerait à baisser les taux, à en juger par les prévisions des marchés de swap. Ceux-ci tablent sur une diminution des taux directeurs dès juin, encouragée par les inquiétudes au sujet des banques américaines. Ce, alors que la banque centrale n’a pas évoqué une baisse de ses taux à court terme.

Le désaccord reflète la poursuite des interrogations sur la capacité de la Fed à assurer de front lutte contre l’inflation et maintien de la stabilité financière : les marchés anticipent que les turbulences forceront la banque centrale à baisser ses taux, malgré les outils de soutien à la liquidité déployés depuis la faillite de Silicon Valley Bank (SVB).

«Ce sont plutôt les tensions sur la croissance qui pourraient décider la Fed à baisser ses taux. Des indicateurs avancés (taux de démissions et croissance des salaires en ralentissement, intentions d’embauche dans la construction en baisse…) envoient déjà le signal que l’activité américaine ralentit, mais la banque centrale pourrait attendre les données sur le crédit bancaire pour s’en assurer et assouplir sa politique monétaire», note Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM. Le risque d’une crise de crédit a été mentionné par le gouverneur de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, comme un facteur qui pourrait précipiter les Etats-Unis en récession. Les données ne seront toutefois pas obtenues avant au moins trois mois.

Baisse de taux

C’est donc sur ces aspects que se concentreront les marchés, une fois le taux terminal atteint. «L’important, pour les marchés, demeure que l’essentiel de la hausse des taux soit derrière nous et que l’inflation soit sur une pente descendante, indique Frédéric Rollin. Les marchés mettront toutefois du temps à jouer l’effet baisse des taux : l’inflation restera élevée cette année et, tant que le ralentissement de l’économie demeurera contrôlé, la Fed pourrait vouloir maintenir ses taux.»

La durée pendant laquelle les taux demeureront élevés sera clé. «Un maintien des taux terminaux sur trois à cinq mois n’aurait pas beaucoup d’impact sur les taux longs, comme pour les actions, pour lesquels le niveau de taux, plus que la durée pendant laquelle celui-ci est maintenu, importe davantage. A l’inverse, les taux courts y sont beaucoup plus sensibles», remarque Paul Jackson, responsable mondial de la recherche en allocation d’actifs chez Invesco. La courbe s’aplatirait donc.

«Le risque pour les marchés est plutôt que la Fed ne baisse pas ses taux cette année : les investisseurs commenceraient à se focaliser sur les implications sur la croissance», poursuit Paul Jackson. Plus les taux seront maintenus à un plafond pendant longtemps, plus leur impact sur l’activité sera important. Les taux longs pourraient donc commencer à refléter davantage des risques de récession, et les actions intégrer la baisse des perspectives de croissance bénéficiaire.

Pas sûr que cela convainque la Fed de réviser son positionnement.