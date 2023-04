Le déficit de l’Italie pourrait à nouveau inquiéter les marchés

Effet direct ou pas ? L’écart entre les taux à 10 ans italien et allemand (spread BTP-Bund) a sursauté de 185 à 188 points de base (pb) - avant de revenir sous son niveau initial - mercredi au moment de la publication par l’Istat du déficit public officiel de l’Italie au quatrième trimestre. Son ampleur a été revue à la hausse (soit 5,6% du PIB) comme celui du troisième trimestre (9,2% du PIB)…

Pourtant, le Trésor italien avait annoncé le 1er mars qu’il devait réviser son déficit public pour 2022 à 8% du PIB, comme ceux pour 2020 (à 9,7%) et pour 2021 (à 9%), à cause de la nouvelle réglementation européenne sur les crédits d’impôt, qui doivent désormais être comptabilisés en dépenses au moment où ils sont accordés et non plus en recettes fiscales réduites quand ils sont mis en œuvre sur l’exercice suivant.

Alors que cet artifice comptable devrait plutôt être favorable en 2023, «le déficit du premier trimestre est ressorti à 53 milliards d’euros - dont 32 milliards de Trésorerie négative pour le seul mois de mars -, à comparer à 30 milliards au premier trimestre 2022», remarque Axel Botte, stratégiste chez Ostrum AM, évoquant l’effet du bouclier énergétique et de moindres recettes fiscales enregistrées par le gouvernement de Giorgia Meloni. Cette détérioration était plutôt passée inaperçue mardi.

«Il est trop tôt pour crier au loup, même si la détérioration des comptes publics, mois après mois, mérite d’être surveillée, ajoute l’économiste Lorenzo Codogno (LC-Macro Advisors). Le solde glissant sur douze mois ne s’est pas amélioré depuis mi-2022, et s’est effondré début 2023, mais les subventions et transferts instaurés face à la pandémie puis à la crise du coût de la vie ont chamboulé la saisonnalité et incite à beaucoup de prudence dans l’évaluation de chiffres mensuels.»

Le paiement retardé à mai de la tranche de la facilité RRF-NextGen EU par la Commission européenne a pu aggraver le profil de trésorerie au T1-2023, comme au T1- 2022 quand l’aide avait été retardée à avril. «La dégradation s’explique surtout par l’augmentation des versements, principalement imputable à la revalorisation des pensions début 2023 face à l’inflation constatée, et par les mesures de soutien très généreuses mises en place depuis mi-2022 à destination des ménages et des entreprises», poursuit Lorenzo Codogno. L'économiste rappelle que ces dépenses liées à la Caisse pour les services à l’énergie et à l’environnement (CSEA) ont été en partie prolongées jusqu’à juin 2023, et que le gouvernement devrait songer à arrêter ces aides au-delà, même si cela doit à nouveau nuire à l’inflation par l’énergie et à la bonne tenue - jusqu’à présent - de l’économie italienne.

Effet trompeur sur le besoin de financement

Le spécialiste constate cependant que les paiements d’intérêts (en particulier pour les obligations indexées sur l’inflation) n’ont encore contribué que pour une faible part aux nouvelles dépenses. Il insiste sur l’effet positif lié au changement comptable évoqué se regénèrera au fil du temps. «La dégradation des soldes de trésorerie tend à surestimer les évolutions du besoin net de financement au sens de Maastricht du fait de l’arriéré de crédits d’impôt 2020-2022 qui n’ont pas encore produit leur effet sur la trésorerie».

Tous ces chiffres de dépenses publiques, tout comme ceux de la croissance 2023 anticipée à 0,6% fin mars, pourraient être révisés à la hausse dans le cadre de la nouvelle feuille de route budgétaire que le gouvernement et par le ministre de l’Economie Giancarlo Giorgetti pourrait présenter la semaine prochaine. Avec le risque induit d’une réaction de marchés toujours chatouilleux, même si un retour de l’aversion au risque a écrasé les rendements souverains en mars.