L’Agefi : Vous êtes repassé neutre sur la classe d’actifs crédit. Pourquoi ?

Olivier Robert : Notre positionnement plus prudent s’explique en partie par la valorisation de la classe d’actifs. Les niveaux de spreads nous paraissent serrés. Le crédit intègre beaucoup de bonnes surprises. Or, nous anticipons une fin d’année 2023 ou un début d’année 2024 plus difficile en termes macro. Malgré la perspective d’un ralentissement, les résultats des entreprises continuent d’être bons, ce qui soutient les primes de crédit. Par ailleurs, la tendance de révision des notations est restée favorable (avec quelques rising stars) car il y avait encore beaucoup de notes d’émetteurs avec des perspectives positives. Mais ce phénomène s’estompe.

Le facteur important est toutefois le dynamisme du marché primaire. Après deux mois où les nouvelles émissions ont été rares en raison notamment de la crise bancaire aux Etats-Unis, le marché primaire est reparti de plus belle. Cela a eu un impact à l’écartement sur les primes de risque des émetteurs, et plus particulièrement sur les financières, car la demande est moins soutenue que pour les corporate, et les besoins de financement des banques importants. Les émetteurs doivent donc offrir des primes plus élevées ce qui a un impact sur les prix du marché secondaire (ajustement de prix du primaire).

Quel positionnement adoptez-vous dans ce contexte ?

Cette neutralité sur la classe d’actifs se traduit par un recentrage sur les actifs de qualité. Prenons le secteur immobilier par exemple, qui a beaucoup souffert de la hausse des taux depuis 2022., de façon indifférenciée. Nous avons dans ce cas privilégié les acteurs les plus importants, qui ont le moins de levier et en priorité le résidentiel sur lequel il n’y a pas les mêmes déséquilibres entre l’offre et la demande au niveau mondial que dans l’immobilier commercial ou de bureau. Nous privilégions en outre plutôt les structures seniors pour les corporate et dans les hybrides les signatures les plus solides. Sur les financières, nous privilégions les dettes seniors et les seniors non-preferred. Nous avons conservé certaines AT1 qui ont souffert lors de l’épisode Credit Suisse, mais dont les niveaux de spreads ne sont pas revenus sur ceux d’avant à cette crise.

