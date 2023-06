«Le clan des faucons reste influent à la BCE et le différentiel de taux va jouer en faveur de l’euro»

L’Agefi : Pourquoi êtes-vous plus optimiste sur l’euro-dollar dans six mois alors que la zone euro est déjà en récession ?

Alain Guélennoc : Notre prévision prend en compte le facteur de la dynamique des taux d’intérêt. En effet, nous pensons que la banque centrale européenne (BCE) sera contrainte de poursuivre plus longtemps que la Fed la hausse de ses taux directeurs, et de les maintenir sur leurs points hauts plus durablement. Le clan des faucons reste très influent au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE. Le différentiel de rendement entre zone euro et zone US devrait donc se réduire dans un sens plus favorable à l’euro. Cela, ajouté aux déficits chroniques des Etats-Unis, devrait contribuer à une bonne tenue de la devise.

La BCE pourrait-elle remonter son taux à 4% seulement pour soutenir sa devise ?

Comme Christine Lagarde l’a mentionné dans sa dernière intervention, sa priorité est d’endiguer les pressions inflationnistes. La politique monétaire est donc guidée essentiellement par cet objectif qui est loin d’être atteint : comme le marché du travail reste tendu, il y a toujours des tensions et un risque de spirale… C’est pour cela que les anticipations de marché tablent encore sur de nouvelles hausses. Sauf décrochage brutal pour des raisons exogènes, il n’y a aucune raison pour que la BCE intervienne sur ses taux directeurs pour soutenir sa devise.

A lire aussi:

A lire aussi: