Le Chinois Country Garden demande un délai de grâce pour rembourser une obligation

Laurence Marchal

Allianz Global Investors vient de recruter Kayvan Vahid en tant que responsable des actions européennes core et value. L’intéressé vient d’UBS Asset Management où il a passé vingt ans. Il y était dernièrement responsable adjoint des actions value monde et responsable des moyennes capitalisations européennes à Londres. Il restera basé dans la capitale britannique et sera rattaché à Jörg De Vries-Hippen, responsable des investissements en actions européennes du gestionnaire allemand. Il contribuera à faire de la gestion core et value un nouveau pilier de la plateforme actions d’AllianzGI.