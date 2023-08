La Chine multiplie les mesures sans convaincre

Les autorités chinoises sont sur tous les fronts pour tenter de revigorer les marchés financiers et l’économie du pays, durement affectée par la crise immobilière. L’un des principaux points d’attention est le yuan que Pékin cherche à stabiliser après sa baisse de 5% cette année face au dollar. Mais les investisseurs, déçus par la dernière baisse des taux des prêts à moyen terme des banques, inférieure à leurs anticipations, attendent surtout des mesures fortes, monétaires comme budgétaires, qui tardent.

Pékin cherche à relancer un secteur immobilier croulant sous les dettes et dont l’activité a continué à chuter ces derniers mois, malgré les mesures prises par le gouvernement, avec une chute des prix qui atteindrait 15% par endroits. Les gouvernements locaux vont pouvoir, selon des médias cités par Bloomberg, suspendre une réglementation qui ne considère pas les personnes ayant déjà eu un crédit immobilier, même si celui-ci a été totalement remboursé, comme des primo-accédants dans les grandes villes. Ce qui aboutit à durcir leurs conditions d’obtention des crédits (montant de l’apport en capital, limite d’emprunt) et ne leur permet par de bénéficier d’abattements fiscaux. A Pékin par exemple, l’apport des primo-accédants est de 40% contre 80% pour les autres. Cette règle freinerait la demande.

Symbole

D’autres mesures ont été prises ces derniers mois pour tenter de relancer un secteur qui pèse 20% de l’économie chinoise, dont les promoteurs Evergrande et Country Garden sont devenus le symbole de ses difficultés, sans véritable succès.

Le gouvernement souhaite aussi donner un nouvel élan à ses marchés actions qui sont revenus à leur plus bas depuis neuf mois. Le projet de réduction du droit d’enregistrement sur les transactions boursières (stamp duty) de moitié serait entré dans la phase finale, selon Reuters. Mais cette initiative ne devrait avoir qu’un impact limité, et uniquement à court terme, selon plusieurs spécialistes. Cette taxe est actuellement de 0,1%. Ces dernières semaines, les régulateurs chinois ont multiplié les mesures pour soutenir leurs marchés actions, notamment pour faciliter les rachats de leurs propres titres par les entreprises ou encourager l’investissement de long terme. Plus d’une centaine de sociétés cotées ont annoncé des plans de rachats d’actions.

Faiblesse du yuan

Mais la principale préoccupation de Pékin reste l’affaiblissement du yuan. Là encore, les autorités ont multiplié les initiatives. Les banques contrôlées par l’Etat ont d’abord vendu des dollars pour soutenir le renminbi tandis que la banque centrale (PBoC) a fixé chaque jour depuis une semaine le niveau quotidien de la devise au-dessus des attentes du marché pour la faire remonter. L’Etat cherche aussi à stabiliser le yuan en limitant la liquidité sur le marché yuan offshore (à Hong-Kong). Cela a un impact sur le coût de la couverture pour vendre la devise chinoise à découvert. Le spread des taux forwards onshore et offshore, qui mesure le coût d’emprunts en yuan, est le plus écarté depuis cinq ans, de même que le taux un mois en yuan. La liquidité de la devise chinoise a aussi été réduite à Londres et New York.

Vendredi, les autorités ont demandé aux banques chinoises de réduire leurs achats d’obligations à Hong-Kong pour contrôler davantage la liquidité en yuan disponible, a indiqué Reuters. La devise chinoise restait proche de ses plus bas récents face au billet vert à 7,29. Sans une stabilisation du yuan, Pékin ne peut accentuer l’assouplissement de sa politique monétaire, au risque de provoquer une fuite de capitaux.

Mais les investisseurs attendent des mesures plus significatives pour être rassurés. Pour certains, le yuan ne pourra enrayer sa baisse sans reprise de l’économie.

Les économistes de plusieurs banques d’investissement ont réduit leurs prévisions de croissance pour la Chine cette année, estimant l’objectif de 5% du gouvernement n’est pas tenable. Les stratégistes de Morgan Stanley et Goldman Sachs ont revu en baisse leurs prévisions de croissance bénéficiaire pour les entreprises chinoises et leurs objectifs pour les indices boursiers, en raison de la détérioration économique, et du risque immobilier. C’est la deuxième fois en trois mois pour Morgan Stanley.

Après avoir revu en baisse ses prévisions pour le marché chinois en début de semaine, Goldman Sachs a pour sa part revu celles pour la région Asie hors Japon, vendredi, estimant que les difficultés de la Chine auront un impact sur ces pays.

