L’appétit des gestions pour l’obligataire ne se dément pas

Confirmation. Le fort engagement du Panel Allocation en faveur de l’obligataire début septembre ne se dément pas. Les 22 gestions interrogées par L’Agefi entre le 20 et le 28 septembre ont maintenu leur position historique, avec 47% de leurs portefeuilles consacrés aux obligations. Pour autant, la tendance est loin d’être unanime. Un tiers des gérants a opté pour le statu quo ; un tiers pour le renforcement, dont Allianz GI (+5 points à 55%) et BFT IM (+5 points à 75%) ; et un tiers pour l’allègement, dont Schroders (-8 points à 36%), Natixis IM (-6 points à 47%) et Groupama AM (-5 points à 45%).

«Malgré la résistance de l’économie américaine, le scénario le plus probable reste selon nous celui d’une généralisation du ralentissement économique, notait récemment Lazard Frères Gestion. Dans ce scénario, les marchés actions et le crédit offensif devraient se retrouver sous pression, d’autant plus que le positionnement actuel des investisseurs est nettement moins prudent qu’au début de l’année. Les taux d’intérêt à long terme devraient baisser, justifiant une surexposition aux obligations en privilégiant les émissions de bonne qualité, et une sous-exposition aux actifs risqués ».

De fait, les gestions ont été un peu moins actives sur les actions. Néanmoins, le mouvement baissier l’emporte, dans le sillage d’Allianz GI (-5 points à 45%), de Financière Arbevel (-3 points à 50%) et de State Street GA (-3 points à 60%), sur le mouvement haussier, soutenu notamment par Groupama AM (+5 points à 55%) et par Union Bancaire Privée (+4 points à 54%). Avec 44% d’actions (-1 point), le Panel Allocation renoue avec son niveau d’avant l’été.

Ce léger désinvestissement en actions a profité à la poche de cash, qui remonte d’un point à 5%, comme en juillet. Ce mouvement n’a toutefois rien d’inquiétant, le poids du monétaire restant très faible par rapport aux niveaux de 8% à 10% de l’automne dernier. Cependant, trois renforcements significatifs sont à signaler chez Schroders (+8 points à 11%), Natixis IM (+7 points à 12%) et Financière Arbevel (+5 points à 9%).

Quant aux actifs alternatifs, ils constituent de moins en moins une alternative. Ils se maintiennent sur leur plus bas historique de 4%, avec six gestions qui ont réduit leur exposition, dont Union Bancaire Privée (-5 points à 8%), Amplegest (-3 points à 1%) et Crédit Mutuel AM (-3 points à 2%), pour seulement deux qui se sont renforcés à la marge.

