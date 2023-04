La titrisation européenne entre à nouveau dans une phase compliquée

Les émissions de titrisations en Europe (Royaume-Uni inclus), qui avaient bien commencé l’année au premier trimestre 2022, ont calé par la suite pour terminer en baisse de 13% à 203,3 milliards d’euros en 2022, et -35% sur le quatrième trimestre (par rapport au T4-2021) selon le bilan annuel de l’Association européenne des marchés financiers (AFME). Autre signe des difficultés rencontrées face à la hausse des taux et aux risques d’opportunité et de crédit induits, seulement 79,7 milliards ont été placés auprès des investisseurs, soit 39,2% du total, contre 126 milliards et 54,1% en 2021, année du retour aux volumes pré-covid.

Cette année encore, les nouvelles titrisations ont surtout porté sur les prêts hypothécaires résidentiels (RMBS), pour 105,1 milliards en 2022 (86,7 en 2021), et un peu moins sur d’autres portefeuilles de crédit (ABS auto ou crédit consommation), à hauteur de 33,8 milliards (62,3 milliards en 2021). Avec le risque de récession remontée, les titrisations de prêts à effet de levier (collateralized loan obligation, CLO) ont ralenti après le premier trimestre, avec 29,6 milliards émis (43,7 en 2021), tandis que les titrisations de prêts aux PME ont repris uniquement au quatrième trimestre, à 29,3 milliards (28,4 en 2021), comme les titrisations de prêts hypothécaires commerciaux (CMBS), à 5,6 milliards en 2022 (7,3 en 2021).

Autre mauvaise nouvelle : alors qu’un marché des titrisations aux critères ESG semblait éclore avec près de 8 milliards d’émissions en 2021 (surtout des RMBS), elles ont chuté à 1,2 milliard en 2022, davantage avec un label «social» que «green». En phase avec les arguments des lobbies bancaires européens, les émissions totales sont restées très éloignés des 2.050 milliards émis en 2022 aux Etats-Unis, même si le marché américain a calé lui aussi de 47% par rapport à son record de 2021. L’encours total des titrisations européennes (hors CLO) a même fortement régressé du fait des remboursements réalisés, de 1.009 milliards d’euros fin 2021 à 930 milliards fin 2022, dont 529 milliards en RMBS et, sans surprise, encore 231 milliards au Royaume-Uni.

Ecartement des spreads

Une bonne nouvelle est venue du côté des titrisations labellisées STS (simples, transparentes, standardisées), en hausse à 63% du total en 2022 (66,1 milliards), après avoir atteint 41% en 2020 (76 milliards) et reculé à 27% en 2021 (64 milliards). Autre point positif : les relèvements de notation ont représenté 88% des actions décidées par les agences de notation en Europe en 2022 (85% en 2021), malgré un léger fléchissement au quatrième trimestre. Pour autant, même avec l’amélioration apparente de la qualité de crédit, les rendements des titres se sont globalement écartés : entre 50 et 200 points de base (pb) pour les tranches de RMBS et d’ABS notées AAA ; entre 200 et 400 pb pour les CMBS et pour les CLO notés AAA ; plutôt entre 400 et 1.000 pb pour toutes les tranches notées BBB. Et ce malgré un resserrement depuis décembre au Royaume-Uni et aux Pays-Bas où les craintes sur l’immobilier et le crédit à la consommation étaient montées très hauts.

