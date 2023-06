La semaine prochaine, les banques centrales capteront encore l’attention des marchés

Après une semaine riche en réunions de banques centrales qui n’ont pas modifié fondamentalement les anticipations des investisseurs, les marchés attendent de nouvelles indications sur la trajectoire des taux d’intérêt, ainsi que sur le rythme et l’ampleur du ralentissement économique aux Etats-Unis et en Europe.

Les investisseurs suivront ainsi de près les auditions semestrielles du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, mercredi et jeudi devant les deux chambres du Congrès américain. Il devra s’expliquer sur la pause observée par la Fed en juin, après dix relèvements consécutifs de ses taux.

Pour les analystes de Franklin Templeton, «il y a de fortes chances pour que cette pause devienne permanente» alors que l’inflation a été divisée par deux depuis un an aux Etats-Unis.

Jeudi, la Banque d’Angleterre se réunira avec comme principal baromètre les derniers chiffres d’inflation au Royaume-Uni, qui seront publiés la veille. Bien qu’elle ait entamé son cycle de resserrement monétaire plus tôt que les autres grandes banques centrales, la BoE peine à faire redescendre l’inflation qui atteignait encore 8,7% sur un an en avril outre-Manche.

Les économistes de Barclays pensent qu’elle relèvera ses taux de 25 points de base jeudi en laissant la porte ouverte à d’autres hausses.

La Banque de France publie de nouvelles prévisions

Plusieurs indicateurs et études devraient également retenir l’attention la semaine prochaine. Mardi, les mises en chantier et permis de construire aux Etats-Unis donneront un aperçu de l'état de santé d’un secteur sensible à la conjoncture et à la hausse des taux d’intérêt. Le même jour, les investisseurs prendront connaissance des prévisions de la Banque de France pour l’année en cours et les deux suivantes.

Jeudi, retour aux Etats-Unis avec les indicateurs avancés du Conference Board et les demandes hebdomadaires d’allocations chômage.

Vendredi, les investisseurs auront les yeux rivés sur les estimations «flash» des indices PMI d’activité dans le secteur privé aux Etats-Unis et en Europe. Le mois dernier, les PMI avaient marqué le pas, confirmant une forte contraction de l’activité manufacturière des deux côtés de l’Atlantique, et un ralentissement de la croissance dans les services.

«La baisse des PMI services de la zone euro en mai après leur fort rebond depuis six mois suggère que le rebond des services grâce au contre-choc énergétique commence à s’essouffler», soulignent les analystes de LBPAM qui tablent sur une croissance faible pour la zone euro dans la seconde partie de l’année.

Dans ce contexte, la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) suscite de nombreuses interrogations. La BCE a relevé ses taux d’un quart de point jeudi et prévenu qu’une nouvelle hausse était «très probable» en juillet, compte tenu de la persistance de tensions inflationnistes.

Il se pourrait que la BCE porte une attention démesurée aux indicateurs différés et finisse sans s’en rendre compte par adopter une politique excessivement restrictive, commente Joseph Little, stratégiste en chef chez HSBC Asset Management.

Airbus et Boeing en vedettes au Bourget

Dans l’actualité des entreprises, Airbus et Boeing seront à l’honneur lors du salon du Bourget qui se tiendra de lundi à dimanche. Les deux avionneurs devraient comme toujours annoncer de nombreuses commandes. Ils diront également comment ils comptent répondre aux enjeux de décarbonation du secteur et résoudre les difficultés dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Wall Street restera fermée lundi en raison d’un jour férié. En Chine, les festivités traditionnelles pour l’arrivée de l'été entraîneront la fermeture de la Bourse de Shanghai jeudi et vendredi et de celle de Hong Kong jeudi.

