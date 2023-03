La semaine prochaine, le marché scrutera la réponse de la Fed aux turbulences bancaires

Dans un contexte marqué par les soubresauts du secteur bancaire, les investisseurs suivront la semaine prochaine les décisions de politique monétaire et les commentaires des responsables de plusieurs banques centrales, au premier rang desquelles la Réserve fédérale (Fed) américaine.

Les marchés financiers traversent une forte zone de turbulences, suite à la faillite de plusieurs banques régionales aux Etats-Unis et de craintes concernant la santé financière de Credit Suisse. Malgré les mesures de soutien ciblées annoncées par les régulateurs en Suisse et aux Etats-Unis et les propos se voulant rassurants des responsables de la Banque centrale européenne (BCE), les valeurs bancaires restent malmenées en Bourse vendredi.

Dans ce climat tendu, la décision de politique monétaire de la Fed et les commentaires de son président, Jerome Powell, sont particulièrement attendus. L’exercice s’annonce délicat, puisque la banque centrale américaine ne combat plus uniquement l’inflation, mais aussi la menace d’une éventuelle contagion financière.

«Dans le processus de resserrement monétaire, il est primordial d'être très vigilants devant les tensions financières qu’il peut créer», souligne Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez La Banque Postale Asset Management.

A lire aussi:

Prise en étau entre exigence de stabilité financière et de stabilité des prix, le marché estime en majorité que la Fed optera pour la voie du compromis avec une hausse des taux limitée à 25 points de base. Il y a une dizaine de jours, c'était encore l’hypothèse d’un tour de vis monétaire de 50 points de base qui tenait la corde.

«Mais les événements évoluent rapidement», préviennent les analystes d’Evercore ISI. Si l’instabilité bancaire s’accroît d’ici à la décision de la Fed, prévue mercredi, l’institution pourrait toujours décider de marquer une pause dans son resserrement monétaire, estiment les experts.

Christine Lagarde au Parlement européen

Outre le grand rendez-vous de la Fed, les opérateurs suivront lundi l’audition de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, par la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Le lendemain, le président de l’Autorité bancaire européenne (EBA), José Manuel Campa, et le président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, Andrea Enria, participeront, devant la même commission, à un échange de points de vue sur la faillite de Silicon Valley Bank aux Etats-Unis et ses conséquences pour la stabilité financière en Europe. Le marché cherchera à être rassuré sur la solidité du système bancaire, alors que la BCE vient de relever ses taux d’intérêt de 50 points de base supplémentaires.

Les débats de politique monétaire seront également nourris par les réunions des banques centrales brésilienne (mercredi), suisse, britannique et norvégienne (jeudi).

En parallèle, les investisseurs garderont un oeil sur l'évolution de la conjoncture économique. Ils prendront connaissance de l’indicateur avancé ZEW en Allemagne pour le mois de mars, des inscriptions hebdomadaires aux chômage aux Etats-Unis, ainsi que des estimations préliminaires des indices PMI de mars des deux côtés de l’Atlantique.

Au chapitre des entreprises, quelques publications de résultats annuels figurent au programme, dont celles de Beneteau et Voltalia, qui feront d’ailleurs leur entrée au SBF 120 lundi. Virbac, Valneva et Antin Infrastructure Partners lèveront également le voile sur leurs performances financières en 2022. De son côté, TotalEnergies présentera son rapport annuel «Strategy, Sustainability & Climate».