La livre sterling a épuisé son potentiel

Le retour à un rythme de hausse des taux plus modéré pour la Banque d’Angleterre (BoE), après la hausse de 50 points de base (pb), de juin, était l’hypothèse la plus probable, selon la plupart des investisseur et des économistes. Toutefois, le relèvement de 25 pb, annoncé jeudi, à 5,25%, le niveau le plus élevé depuis début 2008, n’a pas empêché les marchés de taux de réagir, ni la devise.

Sur le marché des Gilts, les emprunts d’Etat britanniques, les rendements des maturités courtes ont chuté dans le sillage de la décision de la BoE. Celle-ci ne ferme pas la porte, contrairement à la Fed et à la BCE, à une poursuite du resserrement monétaire tant que le retour à la cible des 2% ne sera pas une certitude. Elle insiste surtout sur le maintien de sa politique restrictive suffisamment longtemps. Autrement dit, moins de hausse, mais un taux élevé pendant plus de temps. Le rendement de l’emprunt à 2 ans s’est resserré de 5 pb, à 4,9%. En revanche, les taux longs, qui étaient également affectés par la poursuite des tensions sur la dette américaine, ont continué de progresser, le rendement du Gilt à 10 ans s’écartant de 8 pb, à 4,48% et celui à 30 ans de 14 pb, à 4,69%.

Repli face à l’euro et au dollar

La livre sterling s’est également dépréciée face à l’euro (0,8625 livre pour un euro), au dollar (1,2668 dollar pour une livre) et au yen (180,68 yens pour une livre). Kenneth Broux, stratégiste chez Société Générale CIB, rappelle que le sterling a corrigé quasiment après toutes les réunions du comité politique monétaire de la BoE depuis le début de cette année, face à l’euro et au dollar. Si la réunion d’août ne fait pas exception, la devise britannique semble désormais orientée à la baisse.

Certes, la BoE a beau prévenir que d’autres hausses sont possibles, voire probables, au vu du contexte inflationniste, la banque est plus que jamais proche de la fin de son resserrement monétaire, selon les investisseurs. Sur les marchés monétaires, les anticipations de taux terminal, qui avaient atteint 6,5% en juillet, ont chuté à moins de 5,75% (qui est aujourd’hui la prévision de la plupart des économistes d’ici à la fin de l’année). Soit deux hausses supplémentaires. Le différentiel avec la Fed et la BCE s’amenuise, et encore davantage par rapport à la Banque du Japon qui entame à peine la normalisation de sa politique monétaire.

Les investisseurs ont ajusté leurs anticipations, juste après l’annonce d’une baisse plus forte que prévu de l’inflation au Royaume-Uni en juin, à 7,9% (contre 8,7% le mois précédent) sur un an. Andrew Bailey, le gouverneur de la BoE, a indiqué que l’inflation pourrait avoir baissé à 7% en juillet et baisserait encore en octobre. Probablement en raison d’effets de base. «La livre a perdu un peu d'élan à la hausse ces dernières semaines, notamment après la publication de l’inflation britannique plus faiblepour juin et du dernier rapport sur le marché du travail qui ont contribué à atténuer les attentes de hausses plus agressives des taux de la BoE à l’avenir», souligne Lee Hardman, analyste senior sur le marché des changes chez MUFG.

Depuis le début de l’année, la livre affiche la meilleure performance des devises G10 face au dollar avec un gain de 6%, mais inférieur à ce qu’il était mi-juillet (+8,6%). Elle a progressé de 25% depuis son point bas de septembre 2022 en pleine crise budgétaire.

Réduction des positions longues

Le positionnement très long, la valorisation élevée et de premiers signes d’un ralentissement de l’économie britannique incitent plutôt à la prudence sur la livre. A quoi s’ajoute désormais une BoE relativement moins offensive. La direction de la livre serait baissière pour de nombreux observateurs, mais aussi d’investisseurs qui ont coupé ces derniers jours leurs positions acheteuses (longues) de la devise britannique.

Les données des positions sur la livre de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) montrent le début d’une réduction des positions longues de la part des gérants et des investisseurs institutionnels. Les positions nettes longues ont chuté de 27% la semaine passée. La même tendance est visible sur les positions des investisseurs spéculatifs (non-commerciaux).

Certains stratégistes pensent néanmoins que la livre a encore un potentiel de hausse du fait du différentiel de taux avec les Etats-Unis qui ne va pas se réduire tout de suite alors que l’inflation britannique, certes en baisse, reste élevée, et la plus forte des pays du G7. «L’inflation sous-jacente au Royaume-Uni reste à 6,9 %, contre 5,5 % dans la zone euro et 4,8 % aux États-Unis», relève Erik Norland, économiste senior chez CME Group. «Oui, il y a eu une publication modérée de l’inflation au Royaume-Uni mais il y a encore des signes d’inflation», affirment les stratégistes d’UBS. «Certains risques de pressions inflationnistes plus persistantes pourraient avoir commencé à se cristalliser», a d’ailleurs précisé jeudi la BoE dans son communiqué.

