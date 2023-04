«La livre pourrait caler face à l’euro jusqu’à l’été avant de se reprendre»

L’Agefi : Comment voyez-vous le dollar évoluer dans les six prochains mois face à l’euro ?

Roberto Cobo Garcia : Les indicateurs avancés américains montrent clairement que le cycle ralentit et que l’inflation s’atténue avec les effets de base. Le cycle mature, qui commencera à un moment donné à montrer une détérioration du marché du travail, couplé à une inflation plus faible et aux turbulences bancaires devraient favoriser une pause dans les hausses de taux de la Fed plus tôt que tard. Nous attendons une seule hausse en juin, et un rétablissement de la pente des taux américains, ce qui devrait continuer à freiner le dollar à l’avenir. En revanche, la Banque centrale européenne (BCE) a encore de la marge de manœuvre pour un resserrement face aux pressions inflationnistes persistantes, d’autant plus que l’économie a commencé en 2023 sur des bases plus solides que prévu. Cela reconstituera l’écart de taux en faveur de l’euro, qui reste nettement sous-évalué. Enfin, la reprise de la Chine et des flux commerciaux mondiaux aide généralement, comme depuis septembre, une surperformance de l’euro.

Pourquoi votre pessimisme sur l’euro-livre à six mois ?

La livre a été la devise majeure la plus forte, soutenue par la réduction du bruit politique, la baisse des prix de l’énergie et une croissance plus forte que prévu au quatrième trimestre. Néanmoins, la faiblesse du cycle intérieur et des vents contraires (immobilier, IDE, soldes extérieurs) font peser des risques à la baisse sur la devise britannique. Comme l’économiste de la Banque d’Angleterre (BoE), Huw Pill, nous pensons que l’inflation baissera avec les effets de base, mais aussi que l’économie aura du mal à croître au premier semestre. Avec une marge de manœuvre désormais limitée pour la BoE, cela devrait maintenir la livre à bon prix pour l’euro jusqu’à l’été. Après, le ralentissement attendu du cycle européen pourrait inverser le mouvement.

