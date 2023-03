«La hausse des salaires pourrait rogner les marges élevées des entreprises»

L’Agefi : Quelles sont vos principales craintes pour les Bourses européennes et américaines ?

Julien-Pierre Nouen : Si les valorisations sont encore élevées aux Etats-Unis, elles sont plus en ligne avec les normes historiques en Europe. La question porte davantage sur les résultats des entreprises et leur évolution à venir. Les marges sont très élevées et la hausse des salaires pourrait les rogner. Plus fondamentalement, le cycle actuel de resserrement monétaire va progressivement produire ses effets sur l’activité économique, comme on peut le voir actuellement sur certaines banques, et il est très probable que les économies finiront par basculer en récession, faisant chuter fortement les profits des entreprises et les Bourses.

A lire aussi:

La valorisations des actions nippones vous semble-t-elle plus raisonnable ?

La devise est aussi un paramètre à prendre en compte, mais la relation entre le yen et le marché japonais est beaucoup moins forte que par le passé. La baisse du yen l’année dernière n’a pas entraîné d’envolée des actions japonaises, comme on le voyait autrefois. Le ratio cours sur bénéfices (PER) des actions japonaises représente ainsi 12,5 fois les résultats prospectifs, un niveau très raisonnable et pas loin des précédents points bas. Mais si le scénario de récession se confirme dans les pays occidentaux, le marché japonais sera également touché.