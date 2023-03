La France présente des comptes de crise

En 2022, la France devrait échapper à une récession technique. Selon les dernières prévisions publiées par Eurostat, la croissance devrait s’y établir aux alentours de 2,6 %, contre 3,3 % dans l’Union européenne (UE). La Banque de France anticipe une croissance faible (+0,1 %), mais positive, pour le quatrième trimestre 2022, a indiqué son gouverneur, François Villeroy de Galhau, le 8 décembre dernier.

Cependant, l’économie hexagonale subira les conséquences du climat récessif qui touchera l’UE en 2023. La croissance devrait y être quasi nulle ou très légèrement positive (+0,4 % selon les dernières estimations d’Eurostat, contre +0,3 % dans l’UE). Bien que les perspectives ne fassent pas consensus, rares sont ceux qui partagent l’optimisme du gouvernement français, qui table sur une croissance de 1 % dans le projet de loi de Finances 2023 adopté le 11 décembre dernier (voir ‘La parole à…’). « Nous anticipons une croissance quasi nulle l’année prochaine en raison de la récession qui va toucher l’Europe. Nous pensons que la France résistera mieux que la moyenne de la zone euro en raison de sa moindre exposition au choc énergétique et aux chocs internationaux : son économie est moins compétitive que l’économie allemande, pour ne citer qu’elle, et les aides aux entreprises et aux ménages sont importantes », argumente Xavier Chapard, stratégiste chez La Banque Postale AM. L’analyse de Pictet AM est sensiblement la même : « L’économie française devrait ralentir en 2023, de 2,5 % de croissance en 2022 à 0,6 %. L’inflation devrait notablement baisser en 2023, mais rester au-dessus de 4,50 %, largement au-delà des objectifs de la Banque centrale européenne (BCE). L’Allemagne devrait plus souffrir de la crise énergétique que la France et afficher une croissance négative sur l’année, alors que la France devrait se maintenir au-dessus de 0,50 % », explique Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM. Selon S&P Global Ratings, qui a dégradé la perspective de l’économie française le 2 décembre dernier, la guerre russo-ukrainienne, le ralentissement économique en Europe, les pressions inflationnistes et le resserrement monétaire de la BCE devraient peser négativement sur la croissance, affectant la consommation, l’investissement, et les échanges commerciaux.

L’évolution des coûts de l’énergie aura une influence sensible sur la performance de l’économie française. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a présenté, le 8 décembre, des travaux évaluant à deux points de PIB l’impact de la flambée des prix de l’énergie, hors coût de l’électricité, sur l’économie nationale.

Bien que le prix du gaz soit appelé à baisser en 2023, la France devrait rester importatrice nette d’électricité, la remise en service progressive de son parc nucléaire ne lui permettant pas de répondre à la demande. En conséquence, son économie devra absorber un surcoût des importations d’électricité, supérieur à celui d’autres pays de l’UE (voir graphe). Le dispositif d’aides français pour lutter contre la flambée des prix a représenté en 2022 un peu moins de 4 % du PIB. La facture des mesures d’accompagnement devrait s’alourdir en 2023 (55 milliards d’euros, contre 8 milliards d’euros en 2022, selon le gouvernement). Leur financement est encore jugé « peu clair » par Moody’s, en l’état du budget.

Déficit

Si les aides expliquent la meilleure résistance de l’économie française à la flambée des prix, elles vont contribuer à creuser le déficit budgétaire, à 5,4 % du PIB en 2022, contre 4 % précédemment, selon S&P Global Ratings. La hausse des taux directeurs pourrait réduire encore davantage les moyens d’action de l’Etat. « Toute augmentation de taux se transmet progressivement à la dette émise ou réémise, à raison d’environ 15 % par an de l’encours pour la France. Au bout de dix ans, chaque 1 % de hausse des taux d’intérêt représente donc à terme un coût annuel supplémentaire de près de 40 milliards d’euros, soit presque le budget actuel de la défense. Il serait donc irresponsable d’engager notre avenir sur le pari, déjà dépassé, d’une dette à coût zéro ou très faible. Plus de déficit aujourd’hui, ce sera clairement moins de marges de manœuvre et d’action demain, en faveur de l’écologie, de la santé ou de l’éducation », alertait déjà François Villeroy de Galhau en mai 2022. A court terme, la hausse des taux de la BCE devrait cependant avoir un impact limité sur les finances publiques. « Le renchérissement du coût du service de la dette, qui est aujourd’hui de 2 %, ne sera pas sensiblement affecté par la hausse des taux à court terme. L’Agence France Trésor a allongé la maturité moyenne de la dette, désormais supérieure à 8 ans, ce qui permet d’échelonner davantage les émissions », explique Xavier Chapard.

La dette publique devrait atteindre 111,2 % du PIB à fin 2023 selon le gouvernement. « Nous estimons qu’il atteindra plus probablement 115 % », juge Xavier Chapard. La capacité de la France à mettre en place des réformes structurelles, au nombre desquelles la réforme des retraites, dont les détails seront publiés le 10 janvier prochain, sera scrutée en 2023 avec plus d’attention que par le passé.