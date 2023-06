La France met l’activité de la zone euro à l’arrêt, les taux se replient

Inattendu. La croissance de l’activité en zone euro s’est pratiquement arrêtée en juin avec une expansion très limitée dans les services et surtout un arrêt surprise de leur croissance en France, selon les résultats provisoires des enquêtes PMI de S&P Global publiés vendredi.

L’indice PMI composite a baissé à 50,3 en juin après 52,8 en mai. Il s’agit de son plus bas niveau depuis cinq mois, surtout très inférieur aux attentes du consensus qui le donnait autour de 52,5 points, alors que la barre des 50 sépare la croissance de la contraction. «Après deux trimestres consécutifs de contraction, le risque d’une nouvelle baisse du PIB de la zone euro au deuxième trimestre s’est accentué en juin, en raison notamment de la faiblesse de l’activité du secteur des services en France», a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

La demande globale a diminué pour la première fois depuis janvier, et l’indice composite des nouvelles affaires est passé de 50,3 à 48,3. L’indice PMI du secteur des services a reculé de 55,1 à 52,4 entre mai et juin (54,5 attendus). L’indice PMI manufacturier a amplifié sa contraction, passant de 44,8 à 43,6, un plus bas depuis mai 2020.

Contraction en France

En Allemagne, l’indice PMI composite «flash» a décéléré à 50,8 en juin, après 53,9 en mai (53,5 attendus). Il s’agit d’un point bas de quatre mois. L’indice PMI des services est passé de 57,2 en mai à 54,1 en juin (56,2 attendus). L’indice PMI manufacturier a accentué sa contraction à 41,0 en juin, après 43,2 mai. Un creux de 37 mois...

L’arrêt est encore plus brutal en France : l’indice PMI des services est tombé à 48,0 après 52,5 en mai. Il s’agit du plus bas depuis février 2021, très loin des 52,0 points attendus par le consensus des économistes. L’indice PMI manufacturier a reculé à 45,5 en juin, après 45,7 en mai, légèrement au-dessus des attentes (45,4). Et l’indice PMI composite «flash», qui intègre les deux secteurs, est tombé à 47,3 en juin, après 51,2 en mai (51 attendus), soit un plus bas depuis 28 mois.

Quel changement à la BCE ?

Avec cette nouvelle, l’euro a chuté de 1,097 à 1,086 dollar, et les taux allemands à 2 ans ont perdu 10 points de base (pb) à 3,16%, comme ceux à 10 ans à 2,37%. En revanche, les swaps de taux n’ont pas vraiment remis en cause leurs anticipations de hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) jusqu’à 3,75% en juillet puis 4% (taux terminal) en septembre ou octobre. Il faut dire aussi que, après le message restrictif de la présidente Christine Lagarde le 15 juin, les gouverneurs les plus «hawkish» ont continué à marteler leurs messages anti-inflation les jours suivants.

«Les données d’aujourd’hui semblent remettre en question la vision de la BCE sur la croissance, a réagi Clemente De Lucia, économiste senior chez Deutsche Bank. Sur la base de ses dernières projections macroéconomiques, elle prévoit une croissance de 0,3% en glissement trimestriel aux deuxième et troisième trimestres, suivie d’une croissance de 0,4% en glissement trimestriel à chaque trimestre jusqu’à fin 2025. Cela suppose donc une croissance supérieure à la tendance à partir de cet été. Malgré un indicateur de l’emploi qui se détend peu (...), les PMI semblent suggérer une voie différente pour l’avenir.» D’autres avaient remis en doute ces projections dès la réunion de la BCE.

