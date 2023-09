La Française AM relance le segment des fonds à échéance sur la dette financière

La Française AM a lancé cet été un fonds à échéance sur les dettes du secteur financier. Le fonds La Française Financial Bonds 2027 sera investi très majoritairement en titres de banques et en dettes seniors, mais aussi à la marge en dette d’assureurs, de foncières ou d’autres services financiers. «Les turbulences traversées par le secteur financier au premier semestre ne doivent pas faire perdre de vue aux investisseurs qu’il présente des fondamentaux sains et résilients, et que le secteur bancaire européen fait partie des plus réglementés depuis la crise de 2008», souligne Jérémie Boudinet, responsable de la gestion «investment grade» (IG) à La Française AM.

Plusieurs facteurs techniques justifient l’intérêt de «packager» ces dettes dans un fonds à échéance. «Contrairement aux dettes seniors corporates ‘high yield’ (HY), qui ont souvent une clause de remboursement anticipé (call) au bout de deux ans sur cinq (5NC2), les dettes seniors bancaires ne sont pas remboursables par anticipation, sauf la dernière année pour des raisons réglementaires (5NC4). Cela limite les risques d’une diminution du rendement lors de refinancements», détaille le spécialiste.

Autre avantage, «les dettes seniors bancaires européennes présentent un risque de défaut inférieur en cas de résolution, car elles sont la plupart du temps pari passu avec les dépôts juniors (entreprises) et surtout parce que leur effacement partiel impliquerait de nouvelles émissions massives du repreneur dans les schémas de rachat (Credit Suisse, Banco Popular).»

Univers diversifié

D’après les règles sur la résolution en Europe, ces instruments sont censés participer davantage à l’absorption des pertes - comme les dettes subordonnées - pour les dettes seniors non préférées (SNP) ou les dettes seniors de holdings bancaires (HoldCo), mais également pour les dettes seniors préférées. «Cela les rend ‘obligatoires’ et cela offre un univers bien plus profond, ce qui permet à notre fonds à échéance d’investir sur des émetteurs de niche comme les grandes banques d’Europe centrale ou des banques de second rang d’Europe du Sud. Ce contexte est redevenu intéressant depuis que, avec la hausse des taux mi-2022, les dettes bancaires présentent un profil plus cyclique (‘high beta’) et des valeurs décotées par rapport à leurs équivalents corporates. Cela permet d’investir sur un univers très majoritairement noté IG – avec des dettes subordonnées plus ‘mainstream’ - mais avec des spreads supérieurs, plutôt équivalents aux rendements high yield», poursuit Jérémie Boudinet.

Le fonds sera diversifié avec environ 90 titres, majoritairement en euros et systématiquement couvert en risque de change. Bien que dans une logique de détention jusqu’à l’échéance du 31 décembre 2027, il devra quand même ajuster ses positions si les taux et/ou les spreads diminuent trop pendant la période considérée.

D’autres sociétés de gestions spécialisées avaient déjà lancé par le passé des fonds à échéance sur les financières, mais la baisse des taux et des spreads avait limité les possibilités depuis. La remontée rapide des taux depuis 2022 suscite à nouveau les vocations. Comme Axiom AI, qui prépare un nouveau fonds du genre après des millésimes 2010-2014 et 2015-2018.

