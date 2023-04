«La Fed va continuer à augmenter ses taux sans confirmation d’une inflation vraiment baissière»

L’Agefi : Pourquoi restez-vous le panéliste le plus «offensif» sur le taux terminal de la Fed (5,50%) ?

Cédric Scholtes : Nous considérons qu’il y a un risque non négligeable d’une inflation qui refuse de tomber aussi vite que ce que le marché attend. En l’absence de risques extrêmes, par exemple du stress dans l’immobilier commercial, et dans un contexte où le marché de l’emploi reste très fort, les ménages vont profiter d’une augmentation du pouvoir d’achat réel grâce à la tombée de l’inflation «headline» et aux augmentations salariales qui vont continuer à soutenir des prix élevés, en particulier dans le secteur des services. La Fed aura besoin d’une confirmation claire de la baisse de l’inflation sous-jacente avant d’arrêter de monter les taux, et cela est peu probable sans une dégradation du marché de l’emploi. Par conséquent, on s’attend à ce que la Fed continue à augmenter les taux jusqu’à ce qu’il y ait une tendance baissière confirmée de l’inflation.

Qu’est-ce qui vous fait penser que la Banque du Japon (BoJ) va relever son contrôle des taux longs jusqu’à 1% ?

Les ouvriers japonais sont en train de profiter des plus fortes augmentations salariales depuis les vingt-cinq dernières années. Cela va continuer à alimenter une inflation qui, selon nos prévisions, continuera à augmenter dans les mois qui viennent. En outre, nous n’anticipons pas de récession au Japon, mais une activité économique qui va s’affaiblir au cours de l’année. Dans ce contexte, nous considérons que la BoJ commencera à enlever le biais «dovish » de son discours dans les prochaines réunions, puis annoncera la fin du contrôle de la courbe de taux.

