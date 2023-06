La Fed opte pour une pause provisoire

La Réserve fédérale (Fed) s’est abstenue de relever ses taux directeurs à l’issue de sa réunion du mois de juin, une première depuis plus d’un an pour la banque centrale américaine, qui a décidé de suspendre son resserrement monétaire afin de ménager l'économie. L’institution a toutefois signalé qu’elle pourrait envisager de nouvelles hausses des taux cette année pour poursuivre sa lutte contre l’inflation.

Après avoir porté en mai le taux des fonds fédéraux à son plus haut niveau depuis 16 ans, la Fed a comme prévu décidé mercredi de le maintenir entre 5% et 5,25%. Cette décision était largement anticipée par le marché et semblait acquise depuis l’annonce d’un ralentissement de l’inflation en mai outre-Atlantique.

La banque prendra en compte l'évolution de la conjoncture et les effets progressifs des mesures déjà mises en œuvre «pour déterminer l’ampleur du resserrement supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour faire revenir l’inflation à 2% sur la durée», a déclaré la Fed dans un communiqué.

Cette déclaration à la tonalité plus restrictive que lors de la précédente réunion s’inscrit dans un contexte économique meilleur que prévu, qui a conduit la Fed à relever sa prévision de croissance pour 2023 à 1%, au lieu de 0,4% en mars.

«La quasi-totalité des participants [à la réunion] pensent qu’il sera approprié de relever encore un peu les taux d’intérêt d’ici à la fin de l’année», a prévenu le président de la Fed, Jerome Powell, lors de sa traditionnelle conférence de presse. «L’inflation s’est atténuée depuis un an. Mais les tensions inflationnistes restent élevées et le chemin pour ramener l’inflation à 2% sera long», a-t-il ajouté.

Selon les projections présentées mercredi, une majorité des membres de la Fed tablent sur deux nouveaux relèvements d’un quart de point d’ici à la fin de l’année.

Atterrissage en douceur

La banque centrale avait déclaré lors de sa précédente réunion qu’elle envisageait de ne plus relever ses taux, mais plusieurs de ses responsables ont souligné depuis qu’une «pause» pourrait être suivie d’ajustements supplémentaires dans les prochains mois si l’inflation tardait à redescendre vers l’objectif de 2% par an.

L’indice des prix à la consommation hors alimentation et énergie s’est inscrit en hausse de 5,3% sur 12 mois en mai, contre 5,5% en avril, selon les chiffres publiés cette semaine par le département américain du Travail.

Le statu quo sur les taux donnera le temps à la Fed d’examiner l’effet progressif des mesures prises depuis un an pour stabiliser les prix. Cette décision apportera également une bouffée d’air à l'économie, alors que la remontée des coûts d’emprunt laissait planer la menace d’une récession et avait déjà provoqué des turbulences dans le secteur financier lorsque plusieurs banques régionales ont fait faillite en mars.

Le scénario d’un atterrissage en douceur de l'économie, l’objectif affiché par la Fed, s’est toutefois renforcé ces derniers mois, la consommation des ménages et les créations d’emplois se maintenant même à des niveaux susceptibles d’alimenter les tensions sur les prix.

En mai, les États-Unis ont créé 339.000 emplois, un chiffre nettement supérieur aux prévisions des économistes. Ce dynamisme du marché du travail laisse penser que la politique de resserrement monétaire tarde à freiner l’activité et laisse ouverte la possibilité de hausses de taux supplémentaires d’ici à la fin de l’année.

Ce contrepied n’est pas du goût du marché. En hausse avant la décision monétaire, les grands indices boursiers de Wall Street ont inversé la tendance. A une heure de la clôture, le S&P 500 lâche 0,6 % et le Nasdaq 0,3%.