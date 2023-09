La Fed laisse ses taux inchangés, mais ne baisse pas la garde

La Réserve fédérale (Fed) américaine a comme prévu laissé ses taux directeurs inchangés mercredi, tout en prévenant qu’un nouveau resserrement monétaire pourrait intervenir avant la fin de l’année pour éviter une nouvelle poussée d’inflation.

C’est la deuxième fois depuis le début de l’année que la banque centrale marque une pause dans sa politique de remontée des taux. L’institution se laisse le temps d’observer l'évolution de la conjoncture pour savoir si le ralentissement de la hausse des prix se confirme.

Le maintien du taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 5,25% à 5,5%, son plus haut niveau depuis 22 ans, a été décidé à l’unanimité des membres votants du comité de politique monétaire (FOMC), a indiqué la Fed dans un communiqué. La Banque centrale a pesé le pour et le contre. D’un côté, elle relève que des indicateurs récents suggèrent que l’activité économique a progressé à un rythme soutenu, que les créations d’emploi ont ralenti mais restent fortes, que le taux de chômage est faible et l’inflation élevée. Mais de l’autre, elle anticipe, sans pour autant pouvoir le quantifier, que le resserrement des conditions de crédit pour les ménages et les entreprises pèsera probablement sur l’activité économique.

Relèvement attendu

Selon les nouvelles projections publiées mercredi, la plupart des membres de la Fed anticipent toujours un relèvement supplémentaire d’un quart de point des taux directeurs d’ici à la fin de l’année. Les taux pourraient par ailleurs être maintenus à un niveau élevé plus longtemps que prévu : la prévision médiane de taux pour la fin 2024 est désormais de 5,1%, au lieu de 4,6% en juin. Cette projection implique toutefois l’amorce d’une réduction des taux d’intérêt dans le courant de l’année prochaine.

Le maintien d’une politique relativement restrictive pourrait même se prolonger au-delà de l’année prochaine, avec un taux directeur attendu à 3,9% fin 2025, au lieu de 3,4% précédemment.