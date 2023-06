La Fed devrait faire une pause dans son cycle de hausses des taux

Sauf surprise, le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) ne devrait pas toucher à son taux directeur lors de sa réunion mercredi : il mettrait ainsi un terme à une série de dix hausses consécutives, de 0,25% à 5,25% pour le haut de la fourchette des taux Fed funds. Cette hypothèse était à nouveau valorisée à près 80% sur les marchés lundi soir, et la publication attendue mardi de l’inflation CPI de mai ne devrait rien y changer.

Pause «hawkish» ?

Certes, plusieurs gouverneurs ont regretté que l’inflation sous-jacente soit encore trop élevée dans les pointages d’avril, 5,5% pour le CPI «core», 4,7% pour le PCE «core». Mais plusieurs économistes avaient aussi relevé que l’inflation CPI sous-jacente hors logement avait chuté de 6,2% à 5,2%. Et que l’inflation CPI des services «super-core» hors logement et autres services volatils liés à la réouverture de l’économie était repassée au-dessous de la cible de 2%. Depuis, certains comme le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, ont évoqué une pause nécessaire. Car le chemin parcouru de +500 points de base (pb) depuis mars 2022 commence à produire des effets avec un durcissement des conditions de crédit des banques américaines. «On voit surtout une baisse de la demande de crédit, qui reflète une adaptation des entreprises au niveau des taux et finit toujours par se répercuter sur le niveau d’investissement à long terme», rappelle Gilles Moëc, chef économiste chez Axa IM. A plus court terme, il évoque «un brouillard de données». L’indice ISM des services a chuté davantage que prévu en mai, avec des perspectives négatives sur l’emploi, même s’il est resté en expansion (50,3), contrairement à l’indice ISM manufacturier (46,9).

L’argument des plus restrictifs («hawkish») reste celui d’un marché de l’emploi tendu. «Mais les chiffres du marché du travail américain prêtent aussi à confusion ces derniers temps (…), note Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie de CPR AM. Alors que les marchés se focalisent sur la résilience des créations d’emplois, c’est l’évolution du taux de chômage qui a attiré l’attention en passant de 3,4% à 3,7% en mai : historiquement, les augmentations de cette ampleur (+0,3 point) ont été observées presque uniquement dans les récessions.» Il pointe également un nombre d’heures de travail hebdomadaires en baisse, qui compense désormais les hausses de salaire horaire.

Le ralentissement de l’économie semble donc avoir débuté, malgré une consommation persistante et un excès d’épargne d’encore 500 milliards de dollars selon la Fed de San Francisco. «La banque centrale a des arguments pour justifier une pause même si elle devrait maintenir un discours ‘hawkish’ pour laisser toutes les options ouvertes. Se donner du temps pour évaluer les conséquences du resserrement significatif des conditions monétaires, notamment dans un contexte de crise latente des banques régionales», complète Franck Dixmier, directeur des investissements fixed income d’Allianz GI, rapportant un recours encore accru le 8 juin à la facilité d’urgence (BTFP) créée en mars. Certains ont aussi estimé que la suspension du plafond de la dette américaine aurait un double effet négatif : pour l’économie avec des contraintes sur certaines dépenses, et pour les taux courts sur lesquels les 600 milliards de nouvelles émissions de bons du Trésor pourraient valoir l’équivalent d’une nouvelle hausse de taux.

To skip or not to skip ?

Au-delà de juin, la question se pose sur un arrêt définitif ou pas. L’initiative des banques centrales australienne et surtout canadienne ayant réenclenché un mouvement de hausse après une pause a convaincu les marchés que la Fed pourrait seulement «passer un tour» (skip) avant un nouveau relèvement en juillet (71% de probabilité) ou en septembre (68%). L’idée pourrait avoir du sens en juillet si la demande de services reste dynamique, et justifier alors l’idée d’une baisse plus rapide ensuite. En septembre, en revanche, les effets du resserrement auront plus de chances de s’être manifestés durant l’été, et ce ne serait pas très cohérent si les mêmes marchés valorisent une première baisse avant la fin d’année… «L’expérience historique aux Etats-Unis invite à penser qu’une pause, une fois amorcée, se révèle définitive, indique Bruno Cavalier, chef économiste d’Oddo BHF. Par le passé, il est arrivé que la Fed tâtonne au début ou au milieu d’un cycle de resserrement monétaire, mais pas à la fin. Toutefois, la période actuelle est particulière en raison de l’ampleur et de la durée du choc inflationniste», ajoute-t-il pour expliquer une nécessaire flexibilité.

Dans sa communication, le président Jerome Powell insistera probablement sur le fait que les options restent ouvertes à d’autres hausses, et fermées à des baisses rapides. Les projections médianes du FOMC pour fin 2023 devraient aussi remonter dans ce sens, avec une fourchette à 5,25%-5,50%, «avec une croissance un peu plus forte (+0,4% en mars), avec un chômage plus faible (4,5% en mars) et une inflation PCE sous-jacente légèrement plus élevée (3,6% en mars)», conclut Xiao Cui, économiste US chez Pictet WM.

