«La duration de nos portefeuilles est centrée sur le crédit»

L’Agefi : Alors que les marchés anticipent toujours un pivot des banques centrales, pensez-vous que l’inflation n’est plus un sujet ?

Matthieu Bailly : Au contraire, l’incertitude reste entière. D’abord parce que, s’il est facile d’avoir une opinion dessus, ce n’est pas la même chose de faire des prévisions. Ni la Banque centrale européenne [BCE] ni les marchés ne parviennent à anticiper l’inflation de manière satisfaisante, en partie au moins parce que la BCE a une anticipation de nature politique de l’inflation, là où les marchés ont une anticipation basée sur la répétition des schémas passés. Depuis deux ans, les économistes de la BCE augmentent leurs prévisions au rythme de l’inflation réalisée et anticipent systématiquement une baisse dans les deux ans. Pour la banque européenne, c’est d’autant plus difficile du point de vue de sa réponse politique qu’elle fait face à une situation très hétérogène, en fonction des secteurs bien sûr, mais aussi des pays. Or c’est son unique mandat. Cette incertitude a des conséquences sur l’ensemble des classes d’actifs obligataires, car cela provoque une forte volatilité, y compris sur les taux court terme.

Avec des conséquences pour la classe d’actifs crédit…

Nous pouvons l’atténuer significativement car la prime de crédit high yield est plus régulière que les taux. Ces obligations rapportent plus en étant moins volatiles. Un rendement plus régulier et plus élevé permet d’engranger peu à peu des gains, qui offrent un amortisseur. Par exemple, au cours du mois de février dernier, quand les taux interbancaires à 1 an ont affiché une amplitude de près de 80 points de base [pb] entre le plus haut et le plus bas, celle des taux composites du BB à 1 an n’a été que d’une trentaine de points de base, avec 100 pb d’écart de rendement. Nous évitons dans les portefeuilles les taux souverains et les titres trop en lien avec les sujets macroéconomiques, pour échapper à cette volatilité. Les portefeuilles étant constitués de positions à coussin de spread élevé par rapport à leur souverain, leur duration est structurellement essentiellement crédit, entre deux tiers et trois quarts de la sensibilité aux taux.

